Саратовцам расскажут о программе фестиваля «Обермунжский треугольник»
Обермунжский треугольник 2019 .
В пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» завтра, 24 июля, пройдет конференция, на которой расскажут о фестивале «Обермунжский треугольник».
Спикерами выступят:
- председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Валериевна Бородянская;
- глава Марксовского муниципального района Дмитрий Николаевич Романов;
- заместитель главы администрации Марксовского района Виталий Васильевич Емельянов;
- директор фестиваля «Обермунжский треугольник» Владимир Анатольевич Есин;
- трехкратный лауреат фестиваля, член жюри фестиваля в 2016 году Оксана Евгеньевна Горбатова.
Спикеры расскажут о программе фестиваля «Обермунжский треугольник», который пройдет в выходные, с 26 по 28 июля, и приглашенных звездах.
Начало пресс-конференции в 10:00.
Адрес: улица Вишневая, 10, третий этаж, офис 308.
Смотрите прямую трансляцию на нашем канале «Транслятор» в YouTube.
ИСТОЧНИК KP.RU