2019-07-23T13:19:34+03:00
Общество

Саратовцам расскажут о программе фестиваля «Обермунжский треугольник»

Конференция пройдет в пресс-центре «КП-Саратов»
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Обермунжский треугольник 2019 .

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В пресс-центре «Комсомольской правды — Саратов» завтра, 24 июля, пройдет конференция, на которой расскажут о фестивале «Обермунжский треугольник».

Спикерами выступят:

- председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Валериевна Бородянская;

- глава Марксовского муниципального района Дмитрий Николаевич Романов;

- заместитель главы администрации Марксовского района Виталий Васильевич Емельянов;

- директор фестиваля «Обермунжский треугольник» Владимир Анатольевич Есин;

- трехкратный лауреат фестиваля, член жюри фестиваля в 2016 году Оксана Евгеньевна Горбатова.

Спикеры расскажут о программе фестиваля «Обермунжский треугольник», который пройдет в выходные, с 26 по 28 июля, и приглашенных звездах.

Начало пресс-конференции в 10:00.

Адрес: улица Вишневая, 10, третий этаж, офис 308.

Смотрите прямую трансляцию на нашем канале «Транслятор» в YouTube.

ИСТОЧНИК KP.RU

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