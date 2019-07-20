2019-07-21T12:06:47+03:00
Общество

Саратовцев пригласят опробовать новый велосипедный маршрут

Презентация состоится в понедельник
Поделиться:
В Саратовской области появился новые велосипедный маршрутВ Саратовской области появился новые велосипедный маршрутФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

В понедельник, 22 июля, в пресс-центре «КП-Саратов» состоится презентация нового экологического велосипедного маршрута по Татищевскому муниципальному району.

Брифинг пройдет при участии представителей комитета по туризму.

Спикеры:

- председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская;

- первый заместитель главы администрации Татищевского района Оксана Арзамасцева;

- фотограф Николай Титов.

Начало мероприятия в 15 часов.

Адрес: ул. Вишнёвая, 10, этаж 3, офис 308.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Шесть человек пострадали в ДТП с такси в центре Саратова
Женщина за рулем Toyota перевернулась на трассе в Саратовской области
Ликвидируется задымление карты энгельсского полигона для захоронения ТКО
В Саратовской области с острова эвакуировали девять детей из-за пожара
Найдена причина густого дыма в Энгельсе — горит свалка мусора
На 2-й Дачной в Саратове иномарка с пьяным водителем загорелась на рельсах
До ночи в районе 1-й Дачной не будет воды
В Татищевском районе состоится велопробег по историческим местам
В Перелюбе женщина с чужой карты украла 154 тыс. рублей
В Энгельсе водитель «Приоры» протаранил столб
Девушка за рулем «Калины» врезалась в тепловоз на переезде под Балашовом
Пропавшую в Саратове Александру Александрову нашли живой
В Энгельсе иномарка врезалась в церковную лавку после тарана от ВАЗа
В Вольске арматура прошла через ногу водителя иномарки
Под Саратовом в ДТП легковушки и мотоцикла пострадали четыре ребенка
Воскресенье в Саратове будет солнечным и жарким
В Саратове двух подростков ударило током при попытке залезть на цистерну поезда
Пристань у нового аэропорта в Сабуровке будет готова к 7 августа
Губернатору Радаеву вручили фирменную футболку забега #GAGARINRUNWAY
Появилось видео пожара на Предмостовой площади в Саратове