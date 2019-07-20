Саратовцев пригласят опробовать новый велосипедный маршрут
Презентация состоится в понедельник
В Саратовской области появился новые велосипедный маршрутФото: Екатерина Семенова
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В понедельник, 22 июля, в пресс-центре «КП-Саратов» состоится презентация нового экологического велосипедного маршрута по Татищевскому муниципальному району.
Брифинг пройдет при участии представителей комитета по туризму.
Спикеры:
- председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская;
- первый заместитель главы администрации Татищевского района Оксана Арзамасцева;
- фотограф Николай Титов.
Начало мероприятия в 15 часов.
Адрес: ул. Вишнёвая, 10, этаж 3, офис 308.
ИСТОЧНИК KP.RU