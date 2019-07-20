2019-07-20T15:39:19+03:00
Общество

Мы показали, что у нас есть будущее!: В Энгельсе вновь собрались выпускники ракетного училища

Бывший председатель Совета ветеранов Иван Курилкин рассказал о достижениях за десятилетие
Екатерина Семенова
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Парад в Энгельсе в честь встречи выпускников ракетного училищаПарад в Энгельсе в честь встречи выпускников ракетного училища
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В Энгельсе 20 июля торжественно отметили очередную встречу выпускников высшего зенитного ракетного командного училища ПВО.

Бывший председатель Совета ветеранов училища, полковник Иван Курилкин поделился с корреспондентом «КП-Саратов» своими впечатлениями.

Полковник Иван Курилкин (справа) на параде в Энгельсе

Полковник Иван Курилкин (справа) на параде в Энгельсе

- Пришли, думаю, до 500 человек. Местные жители многие были с детьми; иногородние приехали с женами. На встрече выступил глава Энгельсского района Дмитрий Тепин, тепло нас поприветствовал, посетил экспозицию училища в Энгельсском краеведческом музее и остался очень доволен, посоветовал не останавливаться на достигнутом, проводить такие встречи регулярно, – рассказал Иван Курилкин.

Полковник Курилкин возглавлял Совет ветеранов с 2009 по 2018 годы. За время его работы было сделано очень много. Среди главных достижений он сам видит создание экспозиции в краеведческом музее.

Фото администрации Энгельсского района

Фото администрации Энгельсского района

Собранные документы и экспонаты стали основой для книги «ЭВЗРКУ ПВО. Страницы истории», написанную им и полковником Виталием Макашовым.

- Здесь вся история, более тысячи фотографий. Эта книга о людях! И самое важное, что нам удалось установить, что училище было образовано в 1941 году, за военные годы было подготовлено и выпущено более шести тыс. зенитчиков. В книгу вошли все их подвиги, – сообщил Иван Курилкин.

Кроме этого ровно год назад в Энгельсе на средства, собранные Советом ветеранов, около 180 тыс. рублей, была установлена памятная стела в память об Энгельсском высшем ракетном командном училище ПВО. До этого на кольцевой дороге в районе бывшей ткацкой фабрики был установлен монумент «Пусковая установка с ракетой ЗРК С-75».

Фото администрации Энгельсского района

Фото администрации Энгельсского района

- Первая встреча выпускников училища прошла в 2010 года, а в 2011 году мы отметили первый юбилей. Это был феерический праздник единения и общения. Мы показали, что у нас есть будущее, что мы продолжим историю. Сейчас Совет ветеранов возглавляет подполковник Игорь Золотарев, сменился состав – все они люди молодые, активные. Поэтому надеюсь, что будут работать и продолжать традиции, которые мы заложили, – отметил Иван Курилкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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