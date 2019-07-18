2019-07-18T16:15:51+03:00
Происшествия

В Саратовской области молодого пастуха прошило молнией от шеи до паха

Парень погиб от удара молнии в поле
Ольга Симонова
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Тело пастуха в Ртищевском районе. Фото: СУ СКР по Саратовской областиТело пастуха в Ртищевском районе. Фото: СУ СКР по Саратовской области
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В Ртищевском районе Саратовской области вчера, 17 июля, молния убила пастуха.

Как стало известно «КП-Саратов», 26-летний парень пас коров в одном км от села Ярославка. Вечером в назначенное время стадо не вернулось. Спустя час некоторые животные стали приходить к домам, но многие так не вернулись, поэтому местные жители вызвали второго пастуха, чтобы тот сходил за ними и выяснил, куда подевался его напарник.

Сменщик прервал отдых и отправился к месту выпаса. Там он и обнаружил обугленный труп коллеги.

Как стало известно «КП-Саратов», разряд молнии ударил мужчину в шею в районе седьмого позвонка, через воротник, и вышел внизу тела, в районе паха. На голове погибшего с стороны затылка опалены волосы, на теле имеются характерные электрометки, на спине обугленный зигзаг. Все признаки указывают на удар молнией, а вчера в Ртищевском районе как раз прошел ливень с грозой.

Разряд разорвал воротник. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Разряд разорвал воротник. Фото: СУ СКР по Саратовской области

- Следователи осмотрели место происшествия и организовали по данному факту проверку. Судебно-медицинская экспертиза установила, что парень скончался от поражения атмосферным электричеством, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Во время проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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