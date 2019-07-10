2019-07-10T23:06:37+03:00
Общество

Чиновники захотели помочь слепой пенсионерке из Саратова только после публикации топ-блогеров

Чиновники узнали об умирающих инвалидах из соцсетей
Дарья Вострикова
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Пенсионерка Валентина Алексеевна. Фото из соцсетей.Пенсионерка Валентина Алексеевна. Фото из соцсетей.
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Блогеры Илья Варламов и Митя Алешковский опубликовали в соцсетях Livejournal и Facebook свои впечатления о посещении Саратовской области.

- Мы снимаем серию репортажей про то, как в России выживают люди, которые оказались никому не нужны. Старые, больные, неспособные самостоятельно за собой ухаживать. Это огромная проблема, потому что многие из них в буквальном смысле гниют и умирают за закрытыми дверями квартир, — обозначает цель общего визита Илья Варламов.

Они побывали в Марксе — навестили инвалида, который из-за пьяной драки остался без ног.

Инвалид из Маркса Алексей

Инвалид из Маркса Алексей

У несчастного отобрали квартиру и теперь его единственные гости — работники патронажной организации «Каритас». Раньше мужчине приходилось быть под опекой соцработников, питаться только водой и буханкой хлеба.

- И самое страшное, что выбраться с этого дна практически невозможно, если у тебя нет денег и родственников. Потому что никому ты не нужен, — подводит вердикт Игорь Варламов.

Вторую историю рассказывает Митя Алешковский. По словам блогера, он ужаснулся, когда узнал о 69-летней слепой пенсионерке Валентине Алексеевне. Квартиру у нее с мужем отобрали и поселили в новую жилплощадь — с грязью и без единой лампочки.

Из еды у пенсионерки в тот день было лишь три кусочка белого хлеба, которые принес сосед.

Сотрудники благотворительной организации «Каритас-юг» узнали о женщине от ее ныне покойного мужа. Именно они привели делегацию из поездки к ней домой.

Ей пытаются восстановить пенсию и документы, однако потерянную жизнь женщине не вернуть. После опубликованных историй, с фотографиями и подробностями всех поездок, Валентиной Алексеевной заинтересовались местные чиновники. По их словам, никто даже и не знал о такой беде, ни одного обращения не поступало.

В министерстве соцразвития откликнулись на публикацию и теперь чиновники ищут несчастную женщину, чтобы оказать ей такую долгожданную, незамедлительную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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