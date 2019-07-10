Tele2 подарила Саратову 4G-кинотеатр под открытым небом
В Саратове на пл. Чернышевского, у парка Липки, открылся необычный кинотеатр под открытым небом.
Такую возможность горожанам подарил оператор сотовой связи Tele2.
Каждый четверг, пятницу и субботу с 4 по 27 июля жители и гости Саратова могут провести в компании интересных фильмов, предоставленных партнером Tele2 - онлайн-кинотеатром Okko.
Фото предоставлены пресс-службой Tele2
- Мы заботимся о наших абонентах, поддерживаем их увлечения и хотим как можно чаще радовать горожан. До конца этого месяца в дни работы кинотеатра все желающие могут прийти, отдохнуть и посмотреть бесплатно три увлекательных фильма, а также получить приятные бонусы от Tele2 и наших партнеров. Желаю приятного просмотра, интересных минут и хорошей связи, — обратился к гостям кинотеатра директор саратовского филиала Tele2 Олег Пасынков.
Фото предоставлены пресс-службой Tele2
Так, в минувшую пятницу, 5 июля, у сада «Липки» прошел показ фильма «Все деньги мира».
До начала просмотра зрителям на площадке не давал заскучать ведущий и динамичная музыка.
Улыбчивые сотрудники Tele2 рассказывали прохожим о кинопоказе и дарили воздушные шарики, множество саратовцев с радостью стали гостями кинотеатра и присоединились к просмотру.
На площадке на пуфиках, удобных трибунах с мягкими сидениями и в шезлонгах перед экраном собралось несколько десятков человек. Даже зной не мешал просмотру — для создания тени было установлено несколько огромных зонтиков.
Фото предоставлены пресс-службой Tele2
Стоит отметить, что все кинокартины транслируются онлайн с четким изображением и хорошим звуком на высокой скорости 4G.
Специально для гостей были подготовлены прохладительные напитки и попкорн, которым абоненты Tele2 могли угоститься бесплатно. Кроме того, по специальному купону клиентам оператора доступна скидка 30% на напитки от партнера Tele2 – кофейни COFFEBUS. Чтобы получить купон, достаточно сделать любую транзакцию в салоне связи, например, положить небольшую сумму на мобильный счет.
Фото предоставлены пресс-службой Tele2
В дни кинопоказов на площадке работает мобильный офис, где всем желающим сотрудники Tele2 расскажут о новых продуктах, тарифах, выгодных скидках и акциях. Одно из интересных предложений — «Две недели связи бесплатно». Если вы захотели стать абонентом компании, то можете получить две недели связи в подарок при подключении к тарифному плану «Мой онлайн». Затем нужно будет доплатить всего лишь 150 рублей за вторую часть пакета трафика, предусмотренного тарифом. Подключиться к сети Tele2 можно прямо на территории кинотеатра.
ИСТОЧНИК KP.RU