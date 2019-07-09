Время «падальщиков»

Каждый экономический кризис для дельцов и мошенников во все времена был шансом хорошо поживиться и обеспечить свое будущее за счет гибнущих предприятий. В 90-е годы доставшиеся в ходе приватизации от развала СССР заводы так называемые «новые русские» скупали за бесценок и распиливали на металлолом. Тысячи предприятий и фабрик «ушли с молотка» по цене в сотни раз меньше рыночной. Уже тогда знатоки тонкостей законодательства знали, что все «мутные» дела начинаются с того, как «правильно» оценить активы.

Сегодня эксперты с грустью констатируют: мы наблюдаем закат последних саратовских промышленных гигантов, многие из которых находятся в предбанкротном состоянии. Ситуация во многом повторяется, и если региональные власти ищут выходы из тупика, пытаются привлечь инвесторов, чтобы не останавливать производства, то есть и силы, напрямую заинтересованные в распиле того немногого, что осталось от богатства области.

Вновь в различных арбитражных процессах поднимается вопрос о стоимости активов различных предприятий. Казалось бы, эпоха бандитских 90-х годов, тотальной коррупции и беспредела давно позади. Но, оказывается, методы, которыми действуют рейдеры уже нового поколения, остаются такими же.

Изучив множество приговоров по арбитражным делам за последние годы, где судом назначалась экспертиза оценки активов предприятий, нам удалось установить одну необычную закономерность. В шести процессах (все данные взяты из открытых источников) суд поручал провести экспертизу не саратовским специализированным организациям, а ООО «Бриз», которая имеет юридическую прописку в Пензе.

Избушка ценой в небоскреб

Причиной для проведения нашего журналистского расследования стали странности с экспертизой реальной стоимости активов завода стальных дверей «Торэкс», которую провела эксперт фирмы «Бриз» Инна Попова. Выводы об оценке использовались в ходе процесса, инициированного бывшим соучредителем компании Салаватом Мухитдиновым, а позднее и его наследниками к предприятию о выплате положенной ему доли активов. Мухитдинов затребовал у «Торэкса» выплатить ему 31 процент стоимости завода, что по его расчётам составляет 660 млн. руб. Кстати, с этим требованием на предприятии до сих пор не согласны, а основатель «Торэкса» Игорь Седов небезосновательно считает своего бывшего компаньона преступником, который подделал учредительные документы компании в свою пользу. Но это совсем другая история.

Судом на разрешение эксперта был поставлен следующий вопрос: «Какова действительная стоимость доли Салавата Мухитдинова с учетом рыночной оценки финансовых вложений общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТОРЭКС»? Полученный ответ стал шокирующим и для учредителей «Торэкса» и для общественности.

Инна Попова оценила все оборудование, старые корпуса на самой окраине Саратова, автомобили и даже компьютеры десятилетней давности в астрономические 3 млрд 294 млн 752,4 тыс. рублей, определив, что компания должна выплатить Мухитдиновой больше миллиарда. Судья Михайлова полностью признала данные такой экспертизы.

Впоследствии, уже на стадии апелляции, суд постановил провести повторную экспертизу уже другому специалисту, и тот насчитал сумму почти в полтора раза меньше!

Главное - как посчитать

Можно предположить, что изначально могли быть ошибки в расчетах. В конце концов, эксперты - тоже люди, однако нашлись другие подобные «странности» в делах с участием фирмы «Бриз».

По арбитражному делу А57-4232/2016 между представителями двух юридических лиц, ОАО «Поволжский туристический холдинг» и ЗАО «ИФХ «Город», возник спор по поводу стоимости недвижимого имущества. Речь шла о нежилом помещении в центре Саратова общей площадью 415 кв. м., расположенного по адресу г. Саратов, ул. Набережная Космонавтов, д. №7. Ранее данное имущество выступило залогом по ипотечному договору и его примерная стоимость оценивалась в 8,5 млн рублей.

Производство экспертизы суд поручил все той же фирме «Бриз» и экспертам Инне Поповой и Людмиле Добровольской. В итоге, объект недвижимости площадью в 415 квадратных метров в центре Саратова на одном из самых дорогих участков в городе, был оценен всего в 1 млн 553,5 тыс. руб.! Для примера, хочется напомнить, что такова примерная рыночная цена однокомнатной квартиры в новостройке на самой окраине областного центра.

Еще один факт: в апреле 2017 года кассационной инстанцией в г.Казань оценочная экспертиза «Бриза», назначенная по делу №А57-27184/2015 занимающей соседний с Михайловой кабинет судьей Арбитражного суда Саратовской области Бобуновой, признана проведенной с различными нарушениями, не позволяющими принимать во внимание данные заключения при рассмотрении дела. В числе нарушений указано и использование экспертом недействующих нормативных актов, то есть аналогично ситуации с экспертизой по ООО «ТОРЭКС».

Секрет «успеха»

Логическими доводами «успешность» ООО «Бриз» в Саратовской области понять сложно. По месту юридической прописки в Пензе компания не провела ни одной экспертизы, а официальными видами деятельности предприятия является «разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике». Руководителем этой конторы является некий Михаил Маркин.

Как рассказали изданию представители компании «Торэкс», они вызывали его в ходе арбитражного разбирательства в суд, и этот человек не смог внятно сказать, чем занимается его «фирма» и даже правильно назвать имена своих сотрудников!

По словам источника в правоохранительных органах, компания ООО «Бриз», вероятно, может быть связана с интересами одной из групп юристов с неоднозначной репутацией. В эту группу входят представители Тамары Мухитдиновой: Мирошин, Харзова, Ульянов, Маркин, Володичев и другие лица. Можно предположить, что основной целью деятельности этих людей, как и у рейдеров 90-х годов, является завладение имуществом компаний, испытывающих различные проблемы. При этом услужливые «эксперты» всегда готовы «подсчитать» стоимость активов, как им выгодно.

Самый крупный «кусок», за которым сейчас идет охота рейдеров, - это доля Салавата Мухитдинова в компании «Торэкс». Это, напомним, более 400 млн рублей.

Но есть еще один тревожный сигнал, о котором изданию сообщили свои источники. По некоторым данным, недавно ряд персон из группировки, упомянутой выше, а именно Харзова и директор «Бриза» Маркин вошли в совет директоров «СЭПО -ЗЭМ». И почти сразу же, по странному стечению обстоятельств, стало известно о проблемах у легендарного промышленного гиганта Саратова. По городу стали распространяться слухи о грядущем увольнении десятой части сотрудников предприятия.

К большому сожалению, нет уверенности, что интересы этих людей не проявятся и в других отраслях промышленности, которые нуждаются в «бизнес-ангелах» и спасителях. Но пока привлекают только «падальщиков».