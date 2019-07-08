2019-07-08T19:44:37+03:00
Общество

Эксперт: В Саратовской области погибли десятки тысяч пчел

Пасечники винят фермеров, которые бесконтрольно опрыскивают поля пестицидами
Екатерина Семенова
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В Саратовской области массово гибнут пчелыВ Саратовской области массово гибнут пчелыФото: Екатерина Семенова
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Саратовская область — один из регионов России, где массово продолжают гибнуть пчелы.

Как ранее писала «КП-Саратов», Россельхознадзор и прокуратура проводят проверки, но пока виновные лица не выявлены. Сами пасечники считают, что причина — бесконтрольная травля полей пестицидами.

- В 10 из 12 образцах, обследованных специалистами Саратовской межобластной ветеринарной лаборатории, выявлены остаточные количества пестицидных препаратов, — рассказала руководитель ФГБУ «Саратовская МВЛ» Александра Сызранцева.

Пестициды широко используются в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками и вредителями культурных растений. Однако по правилам вести обработку можно только после заблаговременного уведомления пчеловодов и при определенных погодных условиях.

Фермеры обязаны оповестить пасечников о предстоящем опрыскивании за трое суток. Применять ядохимикаты можно только утром, вечером и в пасмурные дни, когда пчелы не вылетают. При этом категорически запрещено обрабатывать пестицидами энтомофильные (опыляемые) растения в период цветения.

- Пчеловод должен до ее начала вывезти пасеку в безопасное место или предотвратить вылет пчел из улья. Под перевозкой пчел в безопасную зону понимают вывоз пасеки на расстояние не менее 7 км от места применения пестицидов. Обратный переезд возможен после прекращения цветения обработанных медоносов, но не раньше 12-14 суток со дня окончания обработки, — заявила Александра Сызранцева.

Но это в теории. На практике, как уверены пчеловоды, фермеры не соблюдают ограничений.

Собрав нектар с отравленного пестицидом цветка, пчела погибнет Фото: Екатерина Семенова

Собрав нектар с отравленного пестицидом цветка, пчела погибнетФото: Екатерина Семенова

- Проблема существует уже давно, но ее масштаб растет год от года. В последнее время гибель пчел приобрела форму катастрофы. Хозяйства применяют пестициды бесконтрольно, не заботясь об безопасности, пчеловодов никто не оповещает, а ведомства также не следят за ситуацией. В итоге получается, что каждый сам за себя, лишь бы получить прибыль, — уверен бывший председатель Саратовской региональной общественной организации «Общество пчеловодов селекционеров» Виталий Долганов.

По его мнению, государство должно строго контролировать процесс распыления ядохимикатов. Иначе может наступить полное вымирание пчел.

- Они летят, набирают нектар, перерабатывают его, получают дозу токсина и умирают. При этом опасность еще и в том, что яд попадает также в мед. А у нас нет должного контроля за качеством меда — его даже на экспорт перестали брать, — отметил Виталий Долганов.

По мнению эксперта, мед может быть опасен из-за обилия ядохимикатов Фото: Екатерина Семенова

По мнению эксперта, мед может быть опасен из-за обилия ядохимикатовФото: Екатерина Семенова

По его словам, в Саратовской области погибли уже десятки тысяч пчел, и ситуация ухудшается. Наиболее тяжелое положение сложилось в Калининском и Лысогорском районах. Ранее тревогу били пчеловоды Петровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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