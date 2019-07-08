2019-07-08T19:55:40+03:00
Общество

Купивший часть детской больницы в Вольске депутат организовал незаконный платный пляж

Теперь для входа нужно платить 100 рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments7
..
Изменить размер текста:

Около села Терса Вольского района местный депутат Анатолий Порецков от «Единой России» организовал платный пляж на месте, где ранее все купались свободно.

По данным, которыми с «КП-Саратов» поделились очевидцы, народный избранник требует за вход на берег Волги 100 рублей с человека, хотя река ему ни прямо, ни частично не принадлежит.

Местные жители удивились закрытию части берега и обратились в региональное отделение партии.

- Никто не вправе не пускать людей к реке, даже обещая чистый пляж или охрану вещей. Действия депутата оценят правоохранители. Местное отделение партии должно разобраться в данном вопросе и по результатам проведенной проверки отчитаться на президиуме регионального политсовета по ситуации, сложившейся в селе Терса, — заявил член президиума регионального политсовета «Единой России», депутат Саратовской областной думы Алексей Антонов.

По факту проводится процессуальная проверка.

Выяснилось, что депутат не только требовал деньги с людей, но и выстроил перегородку из кирпичей перед якобы своим пляжем — для большего понимания.

Порецкова осудили, заявив, что никто, а тем более депутат, не имеет права ограничивать доступ людей к водоему и собирать деньги за присутствие в пляжной зоне.

Помимо партийцев, предпринимательскими проявлениями народного избранника заинтересовались правоохранительные органы.

Напомним, что это не единственное достижение Анатолия Порецкова. В 2016 году он купил с торгов часть территории вместе со зданием заброшенной прачечной — на месте бывшей детской больницы. Депутат обращался с заявлением о переводе участка площадью в 877 кв. м из зоны объектов социального назначения в зону жилой застройки.

После того, как об этом узнал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, имущество пришлось вернуть муниципалитету.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Итоги юбилейной X ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»
Современный тип рыночных взаимоотношений классифицируется как рынок потребителей, что подразумевает под собой прежде всего высокий уровень потребительских ожиданий от компаний-производителей
"Мне их отдали чуть ли не голыми": исповедь 37-летнего приемного отца, воспитывающего четверых детей
В День семьи, любви и верности многодетный отец Антон Рубин рассказывает, как он работал волонтером и не мог спокойно смотреть, как разлучают родных братьев и сестер
Новости 24
В Саратове пьяный водитель протаранил несколько авто и пырнул прохожего ножом
Найдено тело утонувшего в селе Журавлиха гражданина Таджикистана
В Саратове сгорел склад «Магнита»
В Саратове пенсионер на веревке спрыгнул со своего балкона на нижний этаж
Пенсионерка на Pande столкнулась с фурой Mersedes
Эхо «Прямой линии»: Саратовской области выделили полмиллиона на лекарства детям-инвалидам
Заведующая детсадом Саратова победила на Всероссийском конкурсе лидерства
Чиновники не согласны с мнением, что саратовцы мало зарабатывают
Бродячих собак на набережной Космонавтов отловят
На 2-й Поперечной в Саратове продолжают гореть дома
Саратовские спортсмены завоевали медали на Кубке России по настольному теннису
Саратовские рыболовы взяли бронзу Кубка области
Молодой рецидивист оставил саратовца без иномарки
Панков: Женщина-робот предложила Жириновскому сфотографироваться за 75 долларов
Саратовские спортсмены выиграли международный турнир по бадминтону
Саратовцам обещают дать горячую воду к 17 июля
В Саратове на время первенства области по триатлону перекроют несколько улиц