Купивший часть детской больницы в Вольске депутат организовал незаконный платный пляж
Около села Терса Вольского района местный депутат Анатолий Порецков от «Единой России» организовал платный пляж на месте, где ранее все купались свободно.
По данным, которыми с «КП-Саратов» поделились очевидцы, народный избранник требует за вход на берег Волги 100 рублей с человека, хотя река ему ни прямо, ни частично не принадлежит.
Местные жители удивились закрытию части берега и обратились в региональное отделение партии.
- Никто не вправе не пускать людей к реке, даже обещая чистый пляж или охрану вещей. Действия депутата оценят правоохранители. Местное отделение партии должно разобраться в данном вопросе и по результатам проведенной проверки отчитаться на президиуме регионального политсовета по ситуации, сложившейся в селе Терса, — заявил член президиума регионального политсовета «Единой России», депутат Саратовской областной думы Алексей Антонов.
По факту проводится процессуальная проверка.
Выяснилось, что депутат не только требовал деньги с людей, но и выстроил перегородку из кирпичей перед якобы своим пляжем — для большего понимания.
Порецкова осудили, заявив, что никто, а тем более депутат, не имеет права ограничивать доступ людей к водоему и собирать деньги за присутствие в пляжной зоне.
Помимо партийцев, предпринимательскими проявлениями народного избранника заинтересовались правоохранительные органы.
Напомним, что это не единственное достижение Анатолия Порецкова. В 2016 году он купил с торгов часть территории вместе со зданием заброшенной прачечной — на месте бывшей детской больницы. Депутат обращался с заявлением о переводе участка площадью в 877 кв. м из зоны объектов социального назначения в зону жилой застройки.
После того, как об этом узнал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, имущество пришлось вернуть муниципалитету.
ИСТОЧНИК KP.RU