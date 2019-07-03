Саратовская область станет чище

26 июня 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единой государственной системы обращения с отходами I и II классов опасности. Это отходы нефтехимии, отработанные растворы, кислоты и щелочи, аккумуляторы, батарейки, люминесцентные лампы, ртутные термометры, всего более 400 наименований. Все то, что производит промышленность сегодня и то, что десятилетиями сваливалось в канавы и на свалки, напитывая ядом почву, водоемы, воздух.

КАК НАВЕСТИ ПОРЯДОК?

В России ежегодно образуется 350-400 тысяч тонн опасных промышленных отходов. А в переработку попадают только 1,5%.

Ситуацию усложняет несовершенство законов. Об отходах I и II классов опасности и их объемах предприятия отчитываются в заявительном порядке. Понятно, что чем меньше они «нарисуют цифру», тем больше сэкономят на утилизации. А некоторые предпочитают и вовсе не «засвечиваться». Что и подтверждает отчетность: 92% в ней - это ртутные лампы и свинцовые аккумуляторы…

Используют предприятия еще одну уловку: переводят отходы в товарную категорию, то есть, некий побочный продукт производства, который можно продать. В большинстве случаев этот «товар» отправляется на полигон, или несанкционированную свалку.

-Проблема опасных отходов, к сожалению, недостаточно освещена в обществе, и люди инстинктивно относятся с недоверием к попыткам поднять этот вопрос. Я думаю, здесь может быть востребован опыт работы по программе химического разоружения, когда удалось изменить настроение населения и полностью реализовать конвенцию по уничтожению химического оружия. Думаю, и здесь можно усилить международную деятельность и привлекать не только наше государство, которое уже автоматически вовлечено и будет этим заниматься, но и международный опыт.

Частный бизнес с этим не справится без помощи и контроля со стороны государства, потому что зачастую эта деятельность уходит в «серые схемы». В данном случае «серые схемы» станут смертью для самой идеи, - прокомментировал ситуацию президент Российского Зелёного Креста Сергей Барановский.

Поэтому решением проблемы займется единый федеральный оператор - «Росатом». Законопроект предполагает не только передачу отходов I-II классов опасности федеральному оператору, но и возможность самостоятельной обработки и утилизации отходов предприятиями, имеющими соответствующую лицензию на данную деятельность. Предприятия, которые ранее успешно обезвреживали собственные опасные отходы, смогут продолжить эту деятельность. Лицензированные организации, которые уже успели зарекомендовать себя как добросовестные партнеры, получат статус «операторов по обращению с отходами». То есть, предполагается сотрудничество, а не монополия федерального оператора.

НИКАКОЙ РАДИАЦИИ!

Почему «Росатом»? Потому, что у его подразделения «РосРАО» есть современные технологии комплексного обращения с особо опасными радиоактивными отходами и развитая управленческая и производственная инфраструктура. Ну и, конечно же, многолетний опыт.

Может возникнуть вопрос: если «Росатом», значит, и радиация? Это абсолютно исключено. Утилизация и хранение отработанного ядерного топлива АЭС – совершенно другая федеральная целевая программа, другая инфраструктура. А под переработку органических и неорганических отходов 1 и 2 класса опасности будут созданы современные мощности. Складировать и, тем более, захоранивать на их территории ничего не будут – только перерабатывать. А то, что нельзя использовать повторно, будут превращать в мусор «бытового» уровня, который по экологическим нормативам можно вывезти на обычный полигон.

До 2024 года «Росатом» должен создать минимум 7 крупных комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Четыре из них – на базе предприятий по уничтожению химического оружия, которые сейчас ликвидируют последствия своей деятельности в Саратовской, Курганской, Кировской областях и Удмуртской республике.

Фото: пресс-служба РосРАО

ГОРНЫЙ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

До начала 2000-х рядом с поселком Горный был склад боевых отравляющих веществ - иприта, люизита, и их смесей. В декабре 2002 года построенный объект по уничтожению химического оружия начал уничтожение запасов отравляющих веществ. За три года все они были ликвидированы.

За это время в Горном провели тысячи тестов по безопасности, здесь постоянно проверялись почва, вода и воздух. И все тесты показывали нормальные результаты – никаких экологических отклонений выявлено не было.

И вот, когда была озвучена идея перепрофилировать предприятие, чтобы перерабатывать на нем образующиеся промышленные отходы, жители Саратовской области встревожились.

Десятки лет вопросом обезвреживания опасных отходов никто не занимался и на территории региона образовались сотни несанкционированных захоронений, которые отравляют почву и воду. Именно от них исходит реальная, а не мнимая опасность. И комплекс в Горном призван остановить этот процесс.

Современные технологии, основанные на лучших образцах российской и зарубежной практики, будут ориентированы на вовлечение полезных компонентов в хозяйственный оборот. Конечно, отходы I и II классов опасности не безвредны, но это и не химоружие: загрязняющие вещества от работы будущего комплекса в 1,5 тысячи раз менее опасны, чем от работы завода по утилизации боевых отравляющих веществ.

Все сырье, поступающее в Горный, будет проверяться на радиацию – никаких радиоактивных примесей и веществ на комплекс не попадет. А вопросы, связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией будут обсуждать с участием общественности. Задача - сделать все процессы максимально открытыми.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Переработка опасных отходов в Горном должна начаться уже в 2023 году, мощность будущего объекта — 50 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций в проект — 5,1 млрд. рублей, из них 4,2 млрд. выделят из федерального бюджета.

МНЕНИЕ

Член комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Александр Фокин:

В соответствии с законом, будут созданы современные и технологичные мощности по переработке и обезвреживанию этих отходов, что позволит существенно сократить, а постепенно и исключить их поступление на полигоны твердых коммунальных отходов.

Законопроект не ограничивает конкурентную среду в этой отрасли. Те предприятия-отходообразователи, которые раньше сами обезвреживали и размещали отходы I-II классов опасности, будут продолжать эту деятельность. Лицензированные организации, которые уже успели зарекомендовать себя как добросовестные партнеры также останутся и будут «операторами по обращению с отходами I-II классов опасности».

Создание прозрачной системы крайне невыгодно недобросовестным организациям, которые сваливают опасные отходы в лесах, оврагах, оставляют их в складских помещениях.

Появление информационного учета и контроля со стороны общероссийского оператора в лице «Росатома» создаст условия для переработки и обезвреживания отходов I-II класса опасности, что будет способствовать экологической безопасности населения России.