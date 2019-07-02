На оператора камер видеофиксации в Дубках едва не напала толпа водителей
В минувшие выходные на сотрудника ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр», оператора камер видеофиксации нарушений едва не напали.
Как рассказал «КП-Саратов» заместитель директора Центра Владимир Федоров, к нему во время обслуживания камеры в Дубках подъехали несколько автомобилистов, порядка 25 человек, которые не только повалили камеру, но и угрожали сотруднику.
- Они высказывали ему все, что думают. Конечно, оператор не пострадал, но пришлось понервничать, — поделился Владимир Федоров.
Разговор с оператором дорожной камеры в Дубках.Водитель пытался убедить сотрудника ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр», что тот мошенник, а потом пообещал приехать с поддержкой
Камера также не получила серьезных повреждений.
Всего с начала 2019 года в Саратовской области произошло пять нападений на камеры видеофиксации. В основном нарушители их опрокидывают, что не приводит к поломке. Однако на место каждого случая вызывают сотрудников ГИБДД, которые фиксируют инцидент, составляют протокол и могут возбудить дело.
Юрист ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» рассказал, что за год — с весны 2018 года — пять граждан были привлечены к административной ответственности, также было возбуждено пять уголовных дел по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Двое граждан были арестованы на трое и десять суток соответственно.
Фото ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр»
Еще семь дел, в том числе по угрозам оператору в Дубках, находятся на рассмотрении.
Большая часть случаев нападения происходит на объездной дороге под Саратовом. Сейчас в области работают порядка 118 камер, однако это меньше, чем во многих соседних регионах.
- В Татарстане установлено порядка тысячи камер, в Самарской области — где-то 350, в Волгоградской — 280. То есть заметно больше, чем у нас, — рассказал Владимир Федоров.
Он подчеркнул, что решения о месте установки камеры принимает ГИБДД, а Центр занимается только обслуживанием. При этом все камеры являются собственностью государства, а не частных лиц, как считают некоторые автомобилисты.
Сбивают камеру на СКАД.
- Люди, которые обслуживают камеры, это не частники, а сотрудники ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр». Всего у нас их работает порядка 30 человек по 12-часовым сменам. Камеры на треногах и столбах мы устанавливаем не по своей прихоти, а по утверждению Госавтоинспекции. Поэтому весь ущерб, который автомобилисты причиняют камерам, он ложится именно на бюджет, — отметил Владимир Федоров.
На третий квартал Центру предложено порядка 150 потенциальных точек для размещения камер. Теперь все зависит от выделения финансирования.
Фото ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр»
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ИСТОЧНИК KP.RU