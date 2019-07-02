На оператора камер видеофиксации в Дубках едва не напала толпа водителей

В минувшие выходные на сотрудника ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр», оператора камер видеофиксации нарушений едва не напали.

Как рассказал «КП-Саратов» заместитель директора Центра Владимир Федоров, к нему во время обслуживания камеры в Дубках подъехали несколько автомобилистов, порядка 25 человек, которые не только повалили камеру, но и угрожали сотруднику.

- Они высказывали ему все, что думают. Конечно, оператор не пострадал, но пришлось понервничать, — поделился Владимир Федоров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/717934" frameborder="0"></iframe> Разговор с оператором дорожной камеры в Дубках.Водитель пытался убедить сотрудника ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр», что тот мошенник, а потом пообещал приехать с поддержкой

Камера также не получила серьезных повреждений.

Всего с начала 2019 года в Саратовской области произошло пять нападений на камеры видеофиксации. В основном нарушители их опрокидывают, что не приводит к поломке. Однако на место каждого случая вызывают сотрудников ГИБДД, которые фиксируют инцидент, составляют протокол и могут возбудить дело.

Юрист ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» рассказал, что за год — с весны 2018 года — пять граждан были привлечены к административной ответственности, также было возбуждено пять уголовных дел по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Двое граждан были арестованы на трое и десять суток соответственно.

Фото ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр»

Еще семь дел, в том числе по угрозам оператору в Дубках, находятся на рассмотрении.

Большая часть случаев нападения происходит на объездной дороге под Саратовом. Сейчас в области работают порядка 118 камер, однако это меньше, чем во многих соседних регионах.

- В Татарстане установлено порядка тысячи камер, в Самарской области — где-то 350, в Волгоградской — 280. То есть заметно больше, чем у нас, — рассказал Владимир Федоров.

Он подчеркнул, что решения о месте установки камеры принимает ГИБДД, а Центр занимается только обслуживанием. При этом все камеры являются собственностью государства, а не частных лиц, как считают некоторые автомобилисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/717933" frameborder="0"></iframe> Сбивают камеру на СКАД.

- Люди, которые обслуживают камеры, это не частники, а сотрудники ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр». Всего у нас их работает порядка 30 человек по 12-часовым сменам. Камеры на треногах и столбах мы устанавливаем не по своей прихоти, а по утверждению Госавтоинспекции. Поэтому весь ущерб, который автомобилисты причиняют камерам, он ложится именно на бюджет, — отметил Владимир Федоров.

На третий квартал Центру предложено порядка 150 потенциальных точек для размещения камер. Теперь все зависит от выделения финансирования.

Фото ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр»

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