2019-07-01T10:11:31+03:00
Общество

В Саратовской области первая неделя июля обещает ливни

Купальный сезон продолжается
Дарья Вострикова
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В Саратове июль начнется с ливнейВ Саратове июль начнется с ливнейФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области с 1 по 7 июля ожидается прохладная погода. Температура будет даже чуть ниже климатической нормы, на 1-2 градуса.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, первые два дня столбик термометра поднимется до 20-25 градусов.

Среда встретит местных жителей небольшим потеплением — до 25-27, а в четверг на улице будет около 23 градусов.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Ночью в первой половине недели будет совсем не летняя погода — всего 8-13 градусов, 16 на возвышенностях, однако в середине недели начнется потепление до 12-17 градусов, ночью пятницы — снова 8-13. Это связано с тем, что небо будет затянуто облаками, которые снижают интенсивность солнечных лучей.

В первую половину недели ожидаются осадки в виде кратковременных ливней, самые сильные в северной части области, а также прилегающих к Волге районах.

Дожди пройдут 2 и 3 числа, а уже 4-6 июля можно отложить зонтики в сторону.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Купальный сезон тем не менее продолжается, несмотря на то, что Волга охладилась до 21,4 градуса с отметки в 22-24. Это связано с низкими температурами в верховьях реки.

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По словам Михаила Болтухина, первую декаду июля будет неустойчивая погода и дожди

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ИСТОЧНИК KP.RU

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