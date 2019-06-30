2019-06-30T13:54:18+03:00
Общество

Жителей Балакова приглашают в технологичный онлайн-парк Tele2

Гостей ждут увлекательные интерактивные зоны, в которых все желающие смогут оценить высокоскоростной 4G-интернет от оператора
Екатерина Семенова
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КомпанияTele2 организовала праздник для жителей БалаковаКомпанияTele2 организовала праздник для жителей БалаковаФото: Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области до конца июня будет работать необычная развлекательная площадка — технологичный онлайн-парк. Такой подарок городу сделал оператор мобильной связи Tele2.

Корреспондент КП-Саратов побывал на месте и испытал на себе возможности современных технологий.

Итак, что же предложила компания Tele2 балаковцам?

Для начала нужно получить особый путеводитель, где отмечаются все пройденные аттракционы. Проходить их, кстати, можно в любом порядке. Например, начать со сканирования QR-кодов на специальном стенде. Высокая скорость интернета 4G позволит совершить виртуальное путешествие по городам России и узнать выгодные предложения оператора в поездках по стране.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

После этого можно погрузиться в мир виртуальной реальности и посетить VR-кинотеатр. Надев специальные очки, гости парка оказываются на дне океана, в горах и даже в космосе, а также могут познакомиться с экстремальными видами спорта, современным искусством или посмотреть познавательный фильм. Конечно же, для этого необходимы высокие скорости 4G. На этой площадке выстроилась настоящая очередь из желающих — путешествие действительно захватывает благодаря техническим возможностям.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Не меньший интерес у посетителей вызвала гейм-зона. В ней все желающие могут почувствовать себя водителем гоночного авто и получить незабываемые впечатления. И все это благодаря возможностям LTE-сети Tele2.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Еще в одной интерактивной зоне гости с помощью планшета выводили шарик из лабиринта в игре Sphero. Задача не из простых, но настоящий шарик отлично слушался игроков, которые уверенно управляли им на расстоянии.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Наконец, приятным завершением прогулки по онлайн-парку стала креативная фотография с эффектом SlowMo. За несколько секунд гость получает свой трехмерный снимок на электронную почту. Можно помахать рукой и разослать это приветствие своим друзьям, которые наверняка захотят присоединиться к празднику.

Приятное легко совместить с полезным. На территории парка любой желающий может получить консультацию от специалистов оператора и подключиться к сети Tele2. А выбрав пакетный тариф в рамках обновленной линейки «Мой Tele2», новый абонент может даже получить в подарок 600 рублей на мобильный счет или 60 ГБ высокоскоростного интернета, которые будут последовательно поступать в течение шести месяцев. Гости онлайн-парка, которые опубликуют в соцсетях самые креативные фото с хештегом #онлайнпаркTele2, получат памятные подарки от оператора связи.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Площадка будет работать до 30 июня включительно. Причем 29 и 30 июня — на знаменитом Балаковском фестивале клубники. Так что у многих гостей будет возможность посетить интересное мероприятие и поближе познакомиться с увлекательным миром высоких технологий на скорости 4G от Tele2.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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