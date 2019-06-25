АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом сообщает о переносе даты проведения аукциона, открытого по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 27.06.2019 с 14.00 (мск) на 19.08.2019 на 14.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь: 731,6 кв.м., количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Петровск, ул. Льва Толстого, д. 45, c кадастровым номером 64:45:040109:82

Начальная цена Объекта – 5 694 916 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта – 2 847 458 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 284 745 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на повышение – 284 745 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на понижение – 569 491 руб. 60 коп.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений 1 этажа здания для осуществления банковской деятельности, общей площадью 274,9 кв.м. на следующих условиях:

• Стороны обязуются не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты перехода права собственности на имущество подписать основной договор аренды:

- предметом аренды является часть здания общей площадью 274,9 кв.м., в том числе: нежилые помещения, этаж 1, площадью 274,9 кв.м. (помещения на поэтажном плане №1-4, 6-7, №13-17, 20-22), ставка аренды не более: 239 (Двести тридцать девять) рублей 33 копейки за 1 кв.м./мес., итого за часть здания в месяц постоянная часть арендной платы составит не более: 65 791 (шестьдесят пять тысяч семьсот девяносто один) рубль 82 копейки, и рассматривается Сторонами как включающая в себя НДС по ставкам в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент исчисления налога/ НДС не облагается, в зависимости от системы налогообложения, применяемой Арендодателем;

• срок аренды основного договора – 10 (десять) лет;

• арендная плата за пользование помещениями включает в себя платежи за пользование Частью здания и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, канализации Части здания, очистку кровли Здания, в котором находится Часть здания, от снега и наледи в зимний период (в части пропорциональной площади арендуемой Части Здания), коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением (газоснабжением), водоотведением, уборки прилегающей к Части здания территории согласно схемы указанной в предварительном договоре и основном договоре аренды, дератизации и дезинсекции Части здания, внутренней уборке Части здания, вывоза твердых коммунальных отходов (далее – ТКО);

• расходы на электроэнергию, водоснабжение, водоотведению Арендатор оплачиваются отдельно согласно показаниям приборов учета. Теплоснабжение (газоснабжение), определяется по прибору учета газа, установленного в Здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается все Здание, в котором находится Часть здания, рассчитанные пропорционально площади Части здания к площади Здания. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части здания, уборки прилегающей к Части здания территории на расстоянии 3-х метров лицевой стороны от фасада Здания, внутренней уборке Части здания Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями;

• Арендодатель не вправе в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного расторжения договора за исключением случаев, когда Арендатор:

- использует Помещение не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Помещения;

- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

Дата и время проведения торгов: 19 августа 2019г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 15 августа 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 15 августа 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 16 августа 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 19 августа 2019 г. с 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 19 августа 2019 г. по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний