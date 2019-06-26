Футболисты «Локомотива» поздравили Смолова с защитой несуществующей диссертации
Игроки футбольной команды «Локомотив» на австрийском предсезонном сборе поздравили своего нападающего Федора Смолова, уроженца Саратова, с защитой кандидатской диссертации.
- Перед тренировкой поприветствовали Мурило, Живоглядова и поздравили Смолова с защитой кандидатской, — сообщает Twitter ФК «Локомотив».
Смолова в "Локомотиве" поздравили с окончанием аспирантуры.
Однако Федор Смолов лишь закончил аспирантуру в Саратовском национальном исследовательском государственном университете (СНИГУ), о защите кандидатской диссертации речи пока не идет. Напомним, ранее об этом писала «Комсомолка» со ссылкой на руководителя Центра СМИ СГУ Кирилла Розанова.
Федор Смолов в СГУ с фанатами. Фото соцсетей
- Аспирант четвертого курса (направление подготовки 39.06.01 «Социологические науки») Смолов кандидатскую диссертацию в диссертационном совете Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского не защищал. На 17 июня его кандидатская диссертация в диссертационный совет не представлялась и обсуждение на кафедре не проходила, — заявил Розанов.
Примечательно, что в комментариях под видео футболистам указали на их ошибку.
Твиттер ФК "Локомотив"
- Покажите кандидатскую — в Саратовском госуниверситете про нее ничего не слышали, в ВАК — ничего не слышали, в научном совете — ничего не слышали. Или в клубе нет ни одного человека, кто знает значение понятия кандидатская диссертация, — написал Denis Pashchenko.
ИСТОЧНИК KP.RU