2019-06-26T10:54:47+03:00
Общество

Футболисты «Локомотива» поздравили Смолова с защитой несуществующей диссертации

Нападающий Федор Смолов лишь закончил аспирантуру
Екатерина Семенова
Поделиться:
Футболисты "локомотива" поздравили Федора Смолова. Кадр из видеоФутболисты "локомотива" поздравили Федора Смолова. Кадр из видео
Изменить размер текста:

Игроки футбольной команды «Локомотив» на австрийском предсезонном сборе поздравили своего нападающего Федора Смолова, уроженца Саратова, с защитой кандидатской диссертации.

- Перед тренировкой поприветствовали Мурило, Живоглядова и поздравили Смолова с защитой кандидатской, — сообщает Twitter ФК «Локомотив».

Смолова в "Локомотиве" поздравили с окончанием аспирантуры.

Однако Федор Смолов лишь закончил аспирантуру в Саратовском национальном исследовательском государственном университете (СНИГУ), о защите кандидатской диссертации речи пока не идет. Напомним, ранее об этом писала «Комсомолка» со ссылкой на руководителя Центра СМИ СГУ Кирилла Розанова.

Федор Смолов в СГУ с фанатами. Фото соцсетей

Федор Смолов в СГУ с фанатами. Фото соцсетей

- Аспирант четвертого курса (направление подготовки 39.06.01 «Социологические науки») Смолов кандидатскую диссертацию в диссертационном совете Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского не защищал. На 17 июня его кандидатская диссертация в диссертационный совет не представлялась и обсуждение на кафедре не проходила, — заявил Розанов.

Примечательно, что в комментариях под видео футболистам указали на их ошибку.

Твиттер ФК "Локомотив"

Твиттер ФК "Локомотив"

- Покажите кандидатскую — в Саратовском госуниверситете про нее ничего не слышали, в ВАК — ничего не слышали, в научном совете — ничего не слышали. Или в клубе нет ни одного человека, кто знает значение понятия кандидатская диссертация, — написал Denis Pashchenko‏.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На заключенного в Балашове завели уголовное дело за угрозы в адрес тюремщиков
У Ботанического сада в Саратове поймали мужчину с наркотиками
ФСБ опубликовала видео захвата террориста в Саратове
В Саратове мужчина забил до смерти сожительницу за встречи с соседом
Подростки с автомойки в Балакове угнали авто и устроили погоню с ГИБДД
Сергей Наумов согласован на должность нового зампреда саратовского правительства
Открылась фотовыставка в честь 25-летия Саратовской областной думы
Под Саратовом женщина умерла после укуса змеи
В Саратове сотрудники ГИБДД проводят рейд по борьбе с незаконной тонировкой авто
В День молодежи саратовцам разрешат пить только в кафе
Полиция в Энгельсе накрыла незаконный игорный центр прямо во время турнира по покеру
В Калининске росгвардейцы поймали двух грабителей пенсионера
Перед Саратовской облдумой проходит пикет о запрете «пивнушек»
Алексей Гринько: В выборе расчетного центра главное — удобство для потребителя
В Балакове женщина покусала охранника и ограбила магазин
В Балакове молодой парень попался на краже водки
В Балакове женщина за рулем иномарки сбила ребенка
На Навашина рухнувшее дерево перекрыло проезжую часть
Пенсионерка пострадала в столкновении Kia, Mercedes и ВАЗа в Саратове
В Балашовском районе мужчина убил гостя за отказ купить сигареты
В Балашове водитель скрылся после наезда на юного велосипедиста
В Саратове затопило тоннель между железнодорожным и автовокзалом
Саратовскую область ожидает облачная среда
Мэрия Саратова: Приложим все усилия, чтобы проект скоростного трамвая появился в срок
Отозвана поправка о выделении денег Саратову на скоростной трамвай
Начата проверка смерти мужчины в реке поселка Приволжский
Благоустройство мест проведения вскрышных работ на особом контроле КВС
Юлия Литневская вручила благодарственные письма авторам фильма о «Диктанте Победы»