2019-06-24T16:50:59+03:00
Общество

Саратовцам расскажут о фестивале клубники

Пресс-конференция пройдет в «Комсомольской правде»
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ФЕСТИВАЛЬ КЛУБНИКИ-2019.

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25 июня 2019 года в пресс-центре «Комсомолки» комитет по туризму Саратовской области презентует «Фестиваль Клубники – 2019», который состоится 29 и 30 июня 2019 года в Балаково.

О том, какую программу в этом году готовят гостям фестиваля и чем будут удивлять, на пресс-конференции расскажут:

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская,

Организаторы фестиваля, представители администрации Балаковского муниципального района.

Вы можете присылать свои вопросы уже сейчас или во время трансляции на Viber , WhatsApp по номеру +79033284221. А так же в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Трансляция будет доступна 25 июня в 13:00 по ссылке:

https://youtu.be/qK_xqeJ42Gw

ИСТОЧНИК KP.RU

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