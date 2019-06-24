Саратовцам расскажут о фестивале клубники

25 июня 2019 года в пресс-центре «Комсомолки» комитет по туризму Саратовской области презентует «Фестиваль Клубники – 2019», который состоится 29 и 30 июня 2019 года в Балаково.

О том, какую программу в этом году готовят гостям фестиваля и чем будут удивлять, на пресс-конференции расскажут:

Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская,

Организаторы фестиваля, представители администрации Балаковского муниципального района.

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Трансляция будет доступна 25 июня в 13:00 по ссылке:

https://youtu.be/qK_xqeJ42Gw