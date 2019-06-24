Саратов немного не дожал до рекордных температур

На этих выходных, с 22 по 23 июня, саратовцы переживали небывалую жару.

По прогнозу, воскресенье обещало быть самым жарким днем за последние 55 лет, однако этого не произошло.

Как рассказали «КП-Саратов» начальник отдела прогнозирования регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло, вчерашний день обещал побить рекордную температуру, но этого не случилось. Столбик термометра остановился на отметке в 36 градусов.

Практически вся области изнывала от палящей жары в 34-37 градусов с низкой влажностью и отсутствием осадков.

Гораздо более знойным было 23 июня 1948 года. Тогда максимальная температура воздуха достигла 36,9 градусов.

- Однако, самым рекордным годом, который вошел в анналы истории, стал 1998. Тогда, в этот же июньский период, на улице было от 36,2 до 39,5 градусов, — отметила метеоролог.

По прогнозу сегодня, 24 июня, в Саратове будет максимально 31-33 градуса. Температура опустится на несколько градусов из-за облачности.

К моменту максимального прогрева в регион придет атмосферный фронт, который принесет долгожданную прохладу.

Северные районы региона, на границе с Пензенской областью, ожидают дожди. Саратову повезло не настолько — здесь вероятность осадков составляет 50%.

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