2019-06-23T10:47:51+03:00
Звезды

В Саратовской области ярко отметили языческий праздник солнцестояния

День Ивана Купалы выпал на понедельник, поэтому веселье перенесли на субботу, 22 июня
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Празднование летнего солнцестояния в селе Синенькие Саратовского района. Фото Виктора КозловаПразднование летнего солнцестояния в селе Синенькие Саратовского района. Фото Виктора Козлова

В Саратовской области 22 июня культурно исторические общества и любители старинных обрядов отмечали день летнего Солнецворота или как еще называют его у восточных славян - Ивана Купала (который календарно выпал на понедельник, 24 июля).

Празднование летнего солнцестояния в селе Синенькие Саратовского района. Фото Виктора Козлова

Празднование летнего солнцестояния в селе Синенькие Саратовского района. Фото Виктора Козлова

Празднование летнего солнцестояния в селе Синенькие Саратовского района. Фото Виктора Козлова

Празднование летнего солнцестояния в селе Синенькие Саратовского района. Фото Виктора Козлова

Культурно-исторический славянский клуб, содружество "Колослава" организовал в Саратовском районе 22 июня празднования в честь день летнего солнцеворота – «праздник Огня и Воды, Любви и Жизни!»

Празднование летнего солнцестояния в селе Синенькие Саратовского района. Фото Виктора Козлова

Празднование летнего солнцестояния в селе Синенькие Саратовского района. Фото Виктора Козлова

Праздник прошел ярко и жарко в селе Синенькие, Саратовского района.

Празднование летнего солнцестояния в селе Синенькие Саратовского района. Фото Виктора Козлова

Празднование летнего солнцестояния в селе Синенькие Саратовского района. Фото Виктора Козлова

Празднование летнего солнцестояния в селе Синенькие Саратовского района. Фото Виктора Козлова

Празднование летнего солнцестояния в селе Синенькие Саратовского района. Фото Виктора Козлова

Летнее солнцестояние по данным астрономов, в этом году произошло 21 июля. В это время Солнце поднялось на самую высокую точку над горизонтом. С этого момента дни начали укорачиваться, а ночи становятся длиннее.

Подобные праздники есть во многих странах. Одновременно с Иван Купала у восточных славян в Эстонии отмечают Яанов день, в Латвии – Лиго, в Литве Йонинес, в Финляндии – Юханнус. Основные торжества и гуляния проходят накануне ночью, которая считается самой короткой в году. В некоторых странах, например в Латвии, праздник настолько популярен и широко отмечается, что следующий день после самой короткой праздничной ночи является официальным выходным.

фото Виктора Козлова из сети ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

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