В Саратове состоится Первый научно-популярный фестиваль «Игровая история»

13 июня в 10:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится брифинг организаторов Первого научно-популярного фестиваля «Игровая история / HiStoryGaming».

С 20 по 22 июня Саратов станет местом проведения Первого научно-популярного фестиваля «Игровая история/HiStoryGaming». Организаторами выступят Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского и Исторический парк «Россия – Моя история».

Информационную поддержку фестивалю окажет Издательский дом «Волга-Медиа», в который входят такие СМИ, как: «Комсомольская правда» — Саратов», «Аргументы и Факты. Саратов», радио «Комсомольская правда-Саратов» 90,6 FM, сайты Saratov.kp.ru, Saratov.aif.ru, популярный информационный портал «Новости Саратова» novosti-saratova.ru. Партнером фестиваля выступит Частный лицей-интернат естественных наук.

Основная идея масштабного мероприятия состоит в том, чтобы показать возможности применения виртуальных игровых форматов в реконструкции исторических событий и проследить влияние новых медиа и компьютерных игр на представления современного человека о прошлом.

Спикеры:

Людмила Россенко, заведующая отделом перспективного развития Исторического парка «Россия — Моя история»;

Денис Артамонов, кандидат исторических наук, доцент Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского;

Софья Тихонова, доктор философских наук, профессор Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского.

Что запланировали организаторы для жителей и гостей Саратова в фестивальный день, кто из представителей науки и игрового сообщества примет участие в мероприятиях, кто оказал поддержку фестивалю и есть ли шанс у проекта стать ежегодным.

Присылайте свои сообщения на Viber и WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21. А также в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

Трансляция будет доступна 13 июня в 10:00.