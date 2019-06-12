В Саратове состоится Первый научно-популярный фестиваль «Игровая история»
Первый научно-популярный фестиваль Игровая история/HiStoryGaming.С 20 по 22 июня Саратов станет местом проведения Первого Научно-популярного фестиваля Игровая история/HiStoryGaming . Организаторами выступят Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского и Исторический парк Россия Моя история . Информационную поддержку фестивалю окажет Издательский дом Волга-медиа , в который входят такие СМИ, как: Комсомольская правда Саратов , Аргументы и Факты. Саратов , радио Комсомольская правда-Саратов 90,6 FM, сайт Saratov.kp.ru, Saratov.aif.ru, популярный информационный портал Новости Саратова novosti-saratova.ru. Партнером фестиваля выступит Частный лицей-интернат естественных наук. Основная идея масштабного мероприятия состоит в том, чтобы показать возможности применения виртуальных игровых форматов в реконструкции исторических событий и проследить влияние новых медиа и компьютерных игр на представления современного человека о прошлом.
13 июня в 10:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится брифинг организаторов Первого научно-популярного фестиваля «Игровая история / HiStoryGaming».
С 20 по 22 июня Саратов станет местом проведения Первого научно-популярного фестиваля «Игровая история/HiStoryGaming». Организаторами выступят Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского и Исторический парк «Россия – Моя история».
Информационную поддержку фестивалю окажет Издательский дом «Волга-Медиа», в который входят такие СМИ, как: «Комсомольская правда» — Саратов», «Аргументы и Факты. Саратов», радио «Комсомольская правда-Саратов» 90,6 FM, сайты Saratov.kp.ru, Saratov.aif.ru, популярный информационный портал «Новости Саратова» novosti-saratova.ru. Партнером фестиваля выступит Частный лицей-интернат естественных наук.
Основная идея масштабного мероприятия состоит в том, чтобы показать возможности применения виртуальных игровых форматов в реконструкции исторических событий и проследить влияние новых медиа и компьютерных игр на представления современного человека о прошлом.
Спикеры:
Людмила Россенко, заведующая отделом перспективного развития Исторического парка «Россия — Моя история»;
Денис Артамонов, кандидат исторических наук, доцент Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского;
Софья Тихонова, доктор философских наук, профессор Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского.
Что запланировали организаторы для жителей и гостей Саратова в фестивальный день, кто из представителей науки и игрового сообщества примет участие в мероприятиях, кто оказал поддержку фестивалю и есть ли шанс у проекта стать ежегодным.
Присылайте свои сообщения на Viber и WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21. А также в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.
Трансляция будет доступна 13 июня в 10:00.
ИСТОЧНИК KP.RU