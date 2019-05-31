Сбербанк приглашает открыть бизнес без посещения налоговой

Совсем недавно, 26 мая, в России отмечался день предпринимателя. В Саратовском головном отделении накануне поздравили предпринимателей - клиентов банка, с которыми работают многие годы. Всего в регионе более 24 тысяч таких юридических лиц.

Сбербанк поделился с ними новинками, которые помогают облегчить работу предпринимателей в непростых экономических условиях.

В тренде века цифровизация. Сбербанк предложил уникальную услугу – удаленная регистрация бизнеса. Теперь для этого не придется приходить в инспекцию федеральной налоговой службы.

«Мы предлагаем уже много услуг действующему бизнесу. При этом задумались, как помочь начинающим предпринимателям, как облегчить им начало работы с нуля. В результате родился совместный проект «Сбербанка» с дочерним обществом «Деловая среда». На платформе сайта существует сервис, который называется «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета». Он позволяет любому человеку, который решил начать бизнес в качестве индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной ответственностью не приходить для открытия в налоговую», — рассказала Юлианна Егорова заместитель управляющего Саратовского отделения.

Юлианна Егорова, заместитель управляющего Саратовского отделения Сбербанка

Проект сервиса зародился в 2018 году и был апробирован в трех областях. Его признали успешным, и с нового года он стартовал во всех регионах присутствия «Сбербанка».

«В Саратовской области мы такую услугу предоставляем с нового года, и регистрируем вновь созданный бизнес, причем бесплатно. При этом экономим людям оплату цифровой подписи и госпошлины, которая, напомним, при открытии общества с ограниченной ответственностью составляет сегодня 4 тыс. рублей», — сообщила Мария Фадеева начальник управления продаж малому бизнесу Саратовского головного отделения.

Для регистрации бизнеса дистанционно потребуется на смартфоне установить приложение «Сбербанк-онлайн». Нужно всего четыре шага, чтобы достичь цели. Сначала - найти эту услугу в приложении, пройти идентификацию – подтвердить личность паспортными данными, СНИЛСом и номером ИНН. Потом выбрать вид деятельности и систему налогообложения, затем нужно пройти верификацию личности – обратиться в любой ближайший дополнительный офис Сбербанка либо к одному из его 14 партнеров, которые представлены во всех крупных городах Саратовской области. После очной идентификации получить электронную подпись, чтобы работать с расчетным счетом.

Все необходимые ОКВЕДы указываются при регистрации и для их получения не нужно никуда ходить. Кроме того, при создании общества с ограниченной ответственностью (только с одним учредителем) автоматически формируется Устав и решение о создании и назначении руководителя с необходимой для работы должностью. Все данные берутся из определенных полей анкеты, которую клиент заполнил при регистрации. Процесс регистрации занимает около трех дней и Сбербанк сам направляет готовый пакет в налоговую. После этого приходит сообщение смс и документы на электронную почту. Потом, если нужно, одним кликом клиент может отправить документы на открытие счета и в течение получаса он будет открыт. Предприниматель получает документы по открытию счета, никаких дополнительных шагов для этого не нужно, только представить учредительные документы, что также можно сделать через онлайн-сервис Сбербанка.

Собственно, эта услуга по удаленной регистрации бизнеса и была разработана Сбербанком, чтобы не ходить по инстанциям и не тратить время. С начала года на текущий момент ей уже воспользовались более 60 предпринимателей, при этом 45 из них открыли расчетный счет в Сбербанке.

«Для будущих бизнесменов полезно знать, что в Сбербанке регистрация фирмы и индивидуального предпринимателя проходит быстро, удобно, а еще бесплатно. Когда мы открываем счет, можно выбрать любой тариф по его обслуживанию. Их сетка очень разнообразна, от «Легкого старта» без ежемесячного платежа, до «Больших возможностей», где предусмотрен весь перечень услуг для ежедневной масштабной и активной работы. Это прорывной продукт на рынке малого бизнеса, благодаря которому открыть свое дело и расчетный счет, пользуясь сервисами Сбербанка, очень легко. Сейчас ведем работу в направлении сотрудничества с МФЦ, для продвижения этого сервиса и через них», — рассказала Юлианна Егорова, заместитель управляющего Саратовского отделения.