Большинство жителей Саратовской области положительно относятся к атомной станции

Исследовательская компания «ЭлаНКом» опросила жителей Саратова, Балаково, Балашова, Вольска, Пугачева и Энгельса. Вопрос был такой: «как бы Вы в целом охарактеризовали свое отношение к Балаковской АЭС?».

63,1% респондентов выразили положительное отношение к станции. Об отрицательном заявили 7,1% опрошенных, остальные затруднились с ответом.

АЭС действует с 1985 года. У нее 4 энергоблока, которые обеспечивают электроэнергией не только Поволжье, но и центральные регионы, Урал и Сибирь. За треть века работы станции на ней не было допущено ни одного нарушения требований природоохранного законодательства и барьеров экологической безопасности. Балаковская АЭС на протяжении многих лет побеждает в престижном Всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности России».