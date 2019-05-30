2019-05-30T12:19:31+03:00
Общество

Большинство жителей Саратовской области положительно относятся к атомной станции

Массовые опросы в регионе подтвердили, что население – за атомную энергетику
Михаил ГОРШКОВ
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Исследовательская компания «ЭлаНКом» опросила жителей Саратова, Балаково, Балашова, Вольска, Пугачева и Энгельса. Вопрос был такой: «как бы Вы в целом охарактеризовали свое отношение к Балаковской АЭС?».

63,1% респондентов выразили положительное отношение к станции. Об отрицательном заявили 7,1% опрошенных, остальные затруднились с ответом.

АЭС действует с 1985 года. У нее 4 энергоблока, которые обеспечивают электроэнергией не только Поволжье, но и центральные регионы, Урал и Сибирь. За треть века работы станции на ней не было допущено ни одного нарушения требований природоохранного законодательства и барьеров экологической безопасности. Балаковская АЭС на протяжении многих лет побеждает в престижном Всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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