Дольщики Абасова возмущены попытками "опрокинуть" инвестиционный договор

В соцсетях поднимается буря гнева обманутых дольщиков по поводу инсинуаций на тему передачи земель инвестору, который должен компенсировать им стоимость непостроенных квартир.

Блогер Николай Скворцов опубликовал на сайте местного информагенства материал, в котором рассказал, что компенсации обманутым дольщикам печально известного в Саратове бизнесмена Абасова будет выплачивать фирма из Пензы, а взамен получит земельные участки. Инвестиционное соглашение по этому поводу заключено компанией с мэрией Саратова.

Размер компенсаций дольщикам по договору – почти 57 млн рублей. Блогер считает, что передача городских земель в обход конкурсных процедур незаконна, а стоимость участков, которые переданы инвестору, часто сильно занижена. И за 57 млн рублей пензенская фирма получает недвижимости на гораздо большую сумму, чем если бы она была продана с открытых торгов.

В ответ на эти предположения обманутые дольщики Абасова заявили в соцсетях категорическое «нет» такой позиции.

- Мы шли к этому больше двух лет! А тут на тебе, да кто ты такой, чтобы осуждать старания целого гос. аппарата и простых людей?

Человек даже не представляет через что мы прошли, чтобы создать совместными усилиями, вместе с минстроем и городом, данный инвест проект, который учитывает интересы всех сторон!

Пишет что компенсация в 57 млн, да, это так, а что земельные участки в общей сложности по кадастровой стоимости составляют 38 млн он молчит. Что передаются они инвестору в АРЕНДУ!!! об этом тоже ни слова! Что все расходы по сложнейшим оформлениям инвестор тоже на себя взял, тоже никто не вспомнит. Нам компенсируют суммы даже тем людям, кто по причине "Абасовских" хитрых оформление не смог встать в фед.реестр обманутых дольщиков. А эти люди, на минуточку, не входят в инвест проект! Откуда идёт компенсация? Стало мне полагать, что из кармана инвестора!

И права на наши "котлованные квартиры" инвестор тоже по проекту обязан передать городу!

Несомненно в получении данных участков есть какая-то своя коммерческая выгода, но найдите мне сейчас таких людей, которые кинутся заморачиваться с такими делами бесплатно, да ещё и с такими вложениями? Скворцов, ты о чём?

Я не могу сдержать возмущение по поводу данной статьи! Только благодаря Николаю Васильевичу Панкову, который и нашёл нам инвестора, мы смогли поверить в то, что справедливость существует! И что нашему правительству не всё равно на своих граждан!Спасибо большое Вам, за ваш труд! – опубликовала свое заявление в Вконтакте дольщица Анастасия Капанюк. (авторская орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.)

Ее поддержали многочисленные сторонники, «соседи» по несчастью, ставшие жертвами жилищной пирамиды Абасова, которая в течение нескольких лет успешно строилась под носом местных властей.

- Я вообще не понимаю, к чему все эти разговоры, вылез непонятный человек, и начинает раскачивать только что построеную башню. Я хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность всем тем чиновникам, которые смогли устроить этот проэкт, а особая благодарность НИКОЛАЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ПАНКОВУ, за все его старания для "бывших" обманутых дольшиков, за поиск инвестора, так же спасибо руководителю фирмы, которая смогла выплатить компенсацию обманутым дольщикам, которые еще "вчера" ни на что не надеялись а уже "сегодня" могут купить квартиры для своих семей!!!, - написал пользователь ВК Антон Кушнаренко. (авторская орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.)

- А где же ты был Скворцов,когда дарили земельные участки Абасову,что бы людей обманывать?! Почему молчал?! Ты вообще в курсе сколько семей пострадали,как мы жили все время и через что нам пришлось пройти?! И только благодаря Панкову Николаю Васильевичу и инвестору,мы снова вернулись к жизни. Перестань лишать людей жилья, в котором они нуждаются!!! – заметила в комментариях к публикации Елена Карамышева. (авторская орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.)

В других подобных откликах много возмущения по поводу блогера Скворцова, которого даже упрекают в защите таким образом интересов конкретных местных застройщиков.

Напомним, более десяти недостроенных объектов Абасова пополнили ряды обманутых дольщиков в Саратове. Решение проблемы инициировал спикер ГД Вячеслав Володин, который организовал проведение постоянных еженедельных заседаний для поиска каонкретных решений по достройке проблемных домов.

За каждым из таких объектов закреплен парламентарии Федерального собрания, представляющие Саратовскую область. В числе их активную работу ведет депутат ГД РФ Николай Панков.

Ранее, сегодня 29 мая, заместитель главы администрации по градостроительству и архитектуре Саратова Антон Корнеев, пояснил, что законный механизм предоставления финансовой поддержки дольщикам за счет средств городского бюджета сейчас отсутствует.

- Компенсационные участки предоставляются руководствуясь единственным прозрачным критерием оценки - кадастровая стоимость земельных участков, ее нельзя завысить или занизить по желанию, так как она установлена распоряжением комитета по управлению имуществом Саратовской области.

Предоставление земельных участков осуществляется в соответствии с распоряжением Губернатора Саратовской области, - заявил Корнеев.