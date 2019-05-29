ПАО «Саратовский НПЗ» и независимая лаборатория узнали, чем дышит Саратов

В минувшую пятницу, 24 мая, специалисты ПАО «Саратовский НПЗ» проверили уровень загрязненности воздуха в нескольких районах Саратова.

- У нас есть передвижной экологический пост, который снабжен лабораторией с метеокомплексом и автоматическим газоанализатором. Это позволяет получить результаты измерений по четырем показателям: диоксид азота, диоксид углерода, диоксид серы, сероводород — в режиме онлайн. Для нас экологический вопрос очень важен и мы хотим показать это жителям. У нас предприятие крупное, занимается вопросами переработки нефти, поэтому такие проверки для нас проводить крайне важно, — рассказывает начальник отдела охраны окружающей среды ПАО «Саратовский НПЗ» Алексей Тимченко.

Проведение таких акций стало традицией. Отметим, что за прошлой год затраты завода на природоохранную программу составили более 81,5 млн рублей. За это время специалисты провели более 51,5 тыс. анализов и измерений.

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Вместе с сотрудниками завода исследовать воздух Саратова отправились специалисты ЗАО Экологический центр «Сигма».

- Наша независимая организация занимается экспертизами на постоянной основе. Сейчас мы проведем замеры, приедем в лабораторию, и тогда уже будут известны результаты, — ввела в курс дела старший инженер-химик организации Светлана Белянская.

Первые измерения провели у Дворца культуры нефтяников, рядом с предприятием. При этом ветер в это время дул со стороны завода. Результаты анализов показали, что уровень загрязняющих воздух веществ намного ниже предельно допустимых значений.

Уже через несколько минут по результатам измерений было установлено, что уровень оксида серы ниже в 12,4 раза (0,0402 мг/м³), диоксида азота — в 13 раз (0,015 мг/м³), сероводорода — в 40 раз (0,0020 мг/м³), а диоксида углерода в целых 50 раз меньше предельно допустимого (0, 1 мг/м³). И это в непосредственной близости с предприятием по переработке нефти. Всего замеры проводились по 14 видам веществ, определенным для мониторинга на объектах нефтепереработки. Ни по одному из замеров превышений не обнаружено.

Следующим контрольным пунктом для измерений стала набережная Космонавтов. Специалисты обеих лабораторий расположились рядом с корпусом СГЮА и вновь достали приборы.

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И снова показатели содержания примесей в воздухе оказались не просто ниже верхнего предела допустимой нормы, а значительно ниже — зафиксированные концентрации от 5 до 15 раз меньше нормативов.

Отбор проб воздуха были произведен в Октябрьском районе — в Детском парке. Отклонений и превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ нигде не выявлено.

Напомним, помимо акции «Чистый воздух», Саратовский НПЗ совместно с региональным Минприроды проводит ежегодную акцию «Чем мы дышим?» по контролю качества воздуха в Заводском районе Саратова, а мониторинг воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия специалисты проводят ежедневно.

В этом году работники предприятия уже посадили деревья в Заводском районе и в природном парке на Кумысной поляне, убрали от мусора прибрежную полосу в районе поселка Увек в рамках акции «Чистый берег».