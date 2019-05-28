Консерватория устраивает уличный флешмобКонсерватория устраивает уличный флешмобФото: Екатерина Семенова
2019-05-28T20:14:21+03:00
Общество

Саратовская консерватория устроит музыкальный флешмоб на проспекте Кирова

В День защиты детей музыканты будут выступать на улице
Екатерина Семенова
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Саратовская консерватория имени Собинова приглашает на флешмоб 1 июня.

Как сообщили «КП-Саратов» в консерватории, в День защиты детей подготовлена праздничная программа.

Программа концертов в День защиты детей

Программа концертов в День защиты детей

В 14:00 на открытой площадке возле консерватории пройдет концерт симфонического оркестра.

В 14:30 возле кинотеатра «Пионер» выступят студенты театрального института с литературно-танцевальной композицией.

Оркестр народных инструментов даст концерт в 15:00 на проспекте Кирова, 31/35.

В 15:30 у Дома книги выступит народный хор.

Духовой оркестр можно будет услышать в 16:00 на площади перед цирком.

Приходите и вы сможете услышать классику в пространстве города! – приглашают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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