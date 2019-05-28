Саратовская консерватория устроит музыкальный флешмоб на проспекте Кирова
Саратовская консерватория имени Собинова приглашает на флешмоб 1 июня.
Как сообщили «КП-Саратов» в консерватории, в День защиты детей подготовлена праздничная программа.
Программа концертов в День защиты детей
В 14:00 на открытой площадке возле консерватории пройдет концерт симфонического оркестра.
В 14:30 возле кинотеатра «Пионер» выступят студенты театрального института с литературно-танцевальной композицией.
Оркестр народных инструментов даст концерт в 15:00 на проспекте Кирова, 31/35.
В 15:30 у Дома книги выступит народный хор.
Духовой оркестр можно будет услышать в 16:00 на площади перед цирком.
Приходите и вы сможете услышать классику в пространстве города! – приглашают организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU