«КП-Саратов» публикует запись уличного концерта Бориса Гребенщикова

Сегодня в полдень, 27 мая, на площади перед Саратовской консерваторией состоялся бесплатный концерт Бориса Гребенщикова.

Поклонникам подступиться к артисту было сложно. К месту мероприятия на улице Радищева заранее подъехали автобусы с музыкантами, которые постепенно выходили на сцену – пятачок площади перед саратовской консерваторией, обозначенный уже выставленной музыкальной аппаратурой. Последним из автобуса появился Борис Гребенщиков.

Сотни горожан встретили его бурными аплодисментами. БГ не говорил лишних слов – сразу стал играть и петь. Люди слушали музыканта с балкона консерватории, из окон аграрного университета, соседних кафе и собрались большим кольцом вокруг импровизированной сцены.

Отметим совпадение - немногим ранее музыкант уже давал подобный концерт в Астрахани возле главного корпуса Астраханского государственного университета, в Саратове разместился на фоне аграрного вуза, лицом к консерватории. Для БГ это традиция – устраивать бесплатные выступления в городах, где у него проходят концерты.

Несмотря на рабочий полдень понедельника, послушать легенду русского рока пришли более тысячи саратовцев.

Ранее анонсировали, что Гребенщиков исполнит две-три песни, но в итоге получился почти полноценный концерт. Фанаты были в восторге.

«Аквариум» исполнил композиции разных лет – «Марш священных коров», «Сувлехим Такац», «Когда пройдет боль», «Бог Замогоров», «Стучаться в двери травы» и другие. Завершился концерт популярной в последнее время песней «Стаканы».

В сопровождении охраны Гребенщиков покинул круг поклонников, которые скандировали "Спасибо!"

Редакция «КП-Саратов» благодарит руководство Саратовской консерватории имени Л.В.Собинова за разрешение производить съемку с балкона, отдельная благодарность руководителю информационного отдела СГК имени Л.В. Собинова Ольге Разуваевой.