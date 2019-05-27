Заголовок: АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом сообщает о переносе даты проведения аукциона, открытого по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 29.07.2019 с 14.00 (мск) на 31.05.2019 на 14.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект1: Нежилое здание, расположенное по адресу: Саратовская область, Ровенский р-н, р.п. Ровное, ул. Ленина, д. №23, площадью 79,8 кв.м, c кадастровым номером 64:28:010156:11, этажность: 1;

Объект 2: Земельный участок, расположенный по адресу: Саратовская область, Ровенский р-н, р.п. Ровное, ул. Ленина, д. 23, площадью 704 кв.м, кадастровый номер 64:28:010156:18, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения производственных помещений.

Начальная цена Лота №1 – 101 200 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 72 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 29 200 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 50 600 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 36 000 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 14 600 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 5 060 руб.

Шаг аукциона на повышение – 5 060 руб.

Шаг аукциона на понижение – 10 120 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Дата и время проведения торгов: 31 мая 2019г. в 14 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 29 мая 2019 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 29 мая 2019 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 30 мая 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 31 мая 2019 г. с 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 31 мая 2019 г. по адресу:

г. Саратов, ул. Вавилова, д.1/7, 2-й этаж, зал заседаний