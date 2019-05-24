Участники акции «Золотая рыбка» выпустили в Волгу 55 тыс. мальков сазана и толстолобика

Балаковский филиал АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») в очередной раз провёл общегородскую экологическую акцию «Золотая рыбка», в ходе которой участники выпускают в Волгу мальков рыб.

Это мероприятие приурочено к профессиональному празднику — Дню химика. Оно проводится уже третий год подряд.

- Мы традиционно в 20-х числах мая проводим эту экологическую акцию, — рассказала начальник отдела экологии Балаковского филиала АО «Апатит» Наталья Бахарева. — Это связано не только с Днём химика, но и с Днём Волги, который отмечается 20 мая. В этом году мы выпустили в реку 55 тысяч мальков ценных пород рыб: сазана и толстолобика.

В акции приняли участие сотрудники и руководители балаковского филиала АО «Апатит», учащиеся «ФосАгро-школы» и их родители, а также представители администрации Балаковского муниципального района.

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- Сегодня на всех уровнях власти — от глав муниципалитетов до президента страны — говорят о важности решения острых экологических проблем, — сказал глава Балаковского муниципального района Александр Соловьёв. — В каждом регионе они свои, но есть и общие: загрязнение рек, воздуха, почвы, исчезновение рыбы, образование стихийных свалок. От каждого из нас зависит, в каком мире будут жить наши дети завтра. И очень приятно, что я вижу перед собой людей небезразличных, тех, кого заботит будущее нашей страны. Мы стали участниками акции, которую уже в третий раз проводит Балаковский филиал АО «Апатит». Это предприятие, которое планомерно повышает экологическую безопасность своих производств, и как всегда не остаётся в стороне от решения муниципальных вопросов. Я уверен, что нынешние усилия коллектива предприятия благотворно отразятся на состоянии национального достояния – нашей любимой Волги.

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- Своей акцией мы привлекаем внимание общественности к проблемам одной из самых крупных рек России и Европы, которая является не только национальной гордостью, но и ценным стратегическим природным ресурсом, — подчеркнул директор Балаковского филиала АО «Апатит» Андрей Шибнев. — Активная хозяйственная деятельность и научно-технический прогресс ведут к загрязнению и обмелению Волги, а, значит, изменению условий обитания разных видов рыб. Мы пытаемся восполнить биоресурсы реки и верим, что выпущенные нами мальки вырастут, станут большими и сильными, и Волга будет жить.

Для участников акции организовали небольшой концерт, а затем каждый смог выпустить мальков из пластиковых стаканчиков в воду и загадать желание.

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Напомним, в рамках акции «Золотая рыбка» в 2018 году в Волгу было выпущено 90 тысяч мальков сазана и толстолобика, в 2017 году — 50 тысяч мальков сазана, белого амура и толстолобика.

«Золотая рыбка» — не единственная экологическая акция, проводимая сотрудниками Балаковского филиала АО «Апатит». Весной они принимают участие в субботнике, уже два года подряд убирают территорию близ здания бывшего детского сада на улице Свердлова, 23, которую планируют благоустроить по проекту, разработанному депутатом городского Совета Натальей Красильниковой, заместителем директора БФ АО «Апатит», совместно с жителями ближайших домов.

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В своей работе Балаковский филиал АО «Апатит» чётко следует корпоративной стратегии «ФосАгро». Она предусматривает обновление мощностей, повышение их эффективности при соблюдении высочайших экологических стандартов. Ежегодно более 150 млн. руб. предприятие направляет на природоохранные мероприятия, ориентированные на снижение воздействия на окружающую среду.