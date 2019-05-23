Минпром Саратовской области подал заявление в ФАС в связи с ростом цен на топливо

Министерство промышленности и энергетики Саратовской области представило «КП-Саратов» официальный комментарий относительно цен на топливо в регионе.

Напомним, ранее Независимый топливный союз опубликовал предостережение о скором взрывном росте цен на топливо из-за проблем переработки. Повышение оптовых цен уже привело к удорожанию на АЗС. В качестве примера была приведена Саратовская область, где с 15 апреля по 15 мая цены на АИ-92 выросли на 11,2%, АИ-95 — на 10,4%, а на летний дизель — на 2%. Письмо об этом было направлено заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Козаку.

В саратовском минпроме "Комсомолке" ответили, что среднестатистическая цена на автомобильный бензин всех марок по состоянию на 17 мая 2019 года в регионе составляет 43,35 руб. Это 30-е место в РФ и седьмое - в ПФО.

По состоянию на 24 декабря 2018 года (последние данные Росстата перед корректировкой розничной цены на увеличение ставки НДС с января 2019 года) среднестатистическая цена на бензин всех марок составляла 42,67 руб. Рост составил 1,5%.

- В феврале стоимость бензинов и дизельного топлива на АЗС Саратовской области снизилась на 15-20 копеек, в апреле произошло снижение на ДТ до 1 руб. 10 коп, а в мае повысилась на 20-30 копеек.

Рост розничных цен на АЗС относительно 1 января 2019 года на данный момент составил 2% (в том числе 1,7% в связи с увеличением ставки НДС и повышением цены на 0,3%, что не превышает прогнозный среднегодовой уровень инфляции в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 год) .В то же время цены на дизельное топливо понизились в среднем на 1%.

Следует отметить, что в Пензенской и Самарской областях в апреле не было снижения цен на автомобильное топливо. В Пензенской области цены на все марки топлива остаются выше, чем в Саратовской области (АИ-92 - 41,68 и 41,55, АИ-95 - 44,71 и 44,70, ДТ - 44,51 и 43,95 соответственно на АЗС ПАО НК «Роснефть» по состоянию на 22 мая 2019 года).

Мелкооптовые цены на бензин АИ-95 и АИ-92, по которым осуществляют закупку топлива независимые АЗС, в I квартале 2019 года снижались по сравнению с пиковым значением 2018 года (55 450 рублей за тонну АИ-92 и 57100 рублей за тонну АИ-95) имевшим место в июне 2018 года. На 1 мая 2019 года мелкооптовые цены составляли: АИ-92 – 41200 руб/т, АИ-95 - 43500 руб/т, ДТ - 47800 руб/т, что соответствует уровню мелкооптовых цен на бензин апреля 2018 года и их уровень значительно ниже предельных индикативных мелкооптовых цен на нефтепродукты, установленных для Саратовской области, - заявили «КП-Саратов» в региональном минпроме.

Впрочем, в министерстве отметили, что в мае этого года наметилась тенденция роста мелкооптовых цен на моторное топлив. Это, как объясняется в комментарии, вызвано общим ростом цен на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже.

- Министерство промышленности и энергетики области осуществляет ежедневный мониторинг цен на топливо на АЗС региона и обратилось в антимонопольные органы для оценки обоснованности повышения стоимости автомобильных бензинов, - говорится в ответе минпрома на запрос «КП-Саратов».

Между тем, в Независимом топливном союзе (НТС) сегодня, 23 мая, что в прошлом году при аналогично складывающейся ситуации власти также заявляли, что цены на моторное топливо будут расти в пределах инфляции, а в итоге произошел ценовой скачок, который удалось остановить только лишь снижением акцизов на топливо, административным принуждением крупных нефтяных компаний к увеличению поставок на биржу и заморозкой розничных цен.

- Сейчас история повторяется. В прошлом году розничные цены на топливо стали расти в последней декаде апреля. Относительно января 2018 г. к концу апреля оптовые цены выросли на 19,5% по АИ-92 и по АИ-95, а на ДТ — на 16%. На сегодняшний день рост оптовых цен относительно января составил 26,4% по АИ-92, 27,7% по АИ-95 и 3,2% по ДТ, - привели свои цифры в НТС.

Там считают, что после 1 июля 2019 года розничные цены АЗС резко вырастут, если до тех пор власти не предпримут решительных мер.