В пресс-центре «КП-Саратов» пройдет брифинг, посвященный Дню пограничника

В 14:00 21 мая в пресс-центре «Комсомолки» состоится брифинг, посвященный празднованию Дню пограничника в Саратове.

Среди спикеров — представители ветеранов пограничных войск, а также действующие пограничники. Они расскажут о мероприятиях, которые пройдут в Саратове и области ко Дню пограничника, отмечающийся 28 мая. В левобережье Саратовская область имеет достаточно протяженную пограничную часть с Казахстаном, поэтому для жителей Саратовской области этот день является значимым.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber и WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21.

Спикеры:

1. Дмитрий Евгеньевич Конусов — заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

2. Сергей Климентьевич Авезниязов — председатель Саратовского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

3. Андрей Николаевич Малышев — председатель Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины».

4. Андрей Владимирович Шилов — заместитель начальника пограничного Управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, полковник.

Трансляция будет доступна 21 мая в 14 часов на YouTube-канале «Транслятор».

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