В пресс-центре «КП-Саратов» пройдет брифинг, посвященный Дню пограничника
Брифинг День пограничника .Брифинг, посвященный празднованию в Саратове Дня пограничника, который будет отмечаться 28 мая 2019 года. Среди спикеров представители ветеранов пограничных войск, а также действующие пограничники. Расскажут о мероприятиях, которые пройдут в Саратове и области ко Дню пограничника, который будет отмечаться 28 мая. Саратовская область граничит с Казахстаном, поэтому для нас этот день является значимым.
В 14:00 21 мая в пресс-центре «Комсомолки» состоится брифинг, посвященный празднованию Дню пограничника в Саратове.
Среди спикеров — представители ветеранов пограничных войск, а также действующие пограничники. Они расскажут о мероприятиях, которые пройдут в Саратове и области ко Дню пограничника, отмечающийся 28 мая. В левобережье Саратовская область имеет достаточно протяженную пограничную часть с Казахстаном, поэтому для жителей Саратовской области этот день является значимым.
Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber и WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21.
Спикеры:
1. Дмитрий Евгеньевич Конусов — заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.
2. Сергей Климентьевич Авезниязов — председатель Саратовского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
3. Андрей Николаевич Малышев — председатель Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины».
4. Андрей Владимирович Шилов — заместитель начальника пограничного Управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, полковник.
Трансляция будет доступна 21 мая в 14 часов на YouTube-канале «Транслятор».
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ИСТОЧНИК KP.RU