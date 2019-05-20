В рамках Всемирного дня борьбы с меланомой в пресс-центре «КП-Саратов» состоится брифинг

20 мая в 14:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится брифинг в рамках Всемирного дня борьбы с меланомой.

Ежегодно от злокачественного образования на кожных покровах — меланомы — умирают тысячи людей разного возраста. Коварная болезнь не щадит никого. Остановить этот рост смертности может только ранняя диагностика и своевременное лечение новообразования. Для борьбы с опасным недугом используются самые эффективные методики. Чтобы привлечь население к такой актуальной проблеме современного общества, был официально утвержден Всемирный день борьбы с меланомой. Он проводится в мае и этот месяц выбран не зря. Именно в этот период года начинают проявлять свою активность солнечные лучи.

Цель встречи: информирование жителей Саратовской области о необходимости проходить своевременную медицинскую диагностику и профилактическую самодиагностику, профилактику и лечение злокачественной болезни.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber и WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21.

О чем поговорим:

1. Статистика новообразований на коже по Саратовской области;

2. Что такое меланома и почему важно об этом знать;

3. Работа специалистов и современные технологические возможности своевременной диагностики и лечения меланомы;

4. Информирование население о возможных проблемах, связанных с чрезмерным нахождением под ультрафиолетовым излучением, что особо актуально в летний сезон года;

5. Акцент на необходимости самостоятельного исследования родинок и пигментных пятен на коже. В случае любых изменений незамедлительно обращаться к медикам для детального осмотра;

6. Рекомендации по профилактическому осмотру у врача-дерматолога;

7. Соблюдение правил лечебного курса;

8. Общие рекомендации для жителей Саратовской области в солнечный летний период.

Трансляция будет доступна 20 мая с 14 часов на YouTube-канале «Транслятор».

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