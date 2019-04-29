В НИИТОН за опытом инноваций и трансфера технологий

25-26 апреля в научно-исследовательском институте травматологии, ортопедии и нейрохирургии СГМУ им. В.И.Разумовского была проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Технологические инновации в травматологии, ортопедии и нейрохирургии: интеграция науки и практики». На ней шла речь о прорывных медицинских технологиях будущего.

В этом году свои научные доклады на конференции представили ведущие специалисты в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии из 44 городов России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Киргизии. Участники конференции подискутировали на тему современных подходов и инновационных решений в этих областях медицины.

- Эту конференцию мы проводим ежегодно с 2010 года. Если смотреть в исторической перспективе, то сначала мы пытались внедрять и тиражировать достижения запада, теперь мы предлагаем уже что-то свое и идем в сторону импортозамещения. Наши изобретения используются не только в Саратове, но и Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Кургане. Это двигает науку и здравоохранение вперед — рассказал профессор, директор НИИТОН СГМУ, профессор Игорь Норкин.

В первый день конференции были заслушаны доклады на пленарном заседании, было проведено заседание секции «Технологические инновации в травматологии и ортопедии», работал дискуссионный клуб «Современные подходы к консервативному лечению в травматологии и ортопедии». В день открытия конференции все участники также могли ознакомиться с новейшими разработками медицинского инвентаря от ведущих российских и зарубежных производителей.

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Во второй день прошло заседание двух секций: «Технологические инновации в вертебрологии и нейрохирургии» и «Инновационные клинико-экспериментальные исследования в травматологии, ортопедии и нейрохирургии». В этот же день работал круглый стол «Трансфер технологий при разработке медицинских изделий: возможности, реальные результаты и перспективы».

Отдельный блок программы конференции был посвящен цифровым медицинским сервисам и системам поддержки принятия врачебных решений, разработанным учеными НИИТОН. До 2021 года модели цифровой медицины, создаваемые сейчас в лаборатории НИИТОН, будут экспериментально внедряться по всей России, а в Саратове появится центр управления современными сервисами.

- С 2018 года мы тестируем и апробируем уникальную систему интерактивной обратной связи, онлайн-коммуникации с нашими пациентами. Взаимодействие со специалистами они начинают еще на этапе подготовки к операции и продолжают в постоперационный период. Постоянный контроль за реабилитацией позволяет сохранить и закрепить хирургический эффект. Продукт востребован среди пациентов и приносит неплохие результаты, — заметил один из авторов идеи цифровой медицины, проректор СГМУ по научной работе Александр Федонников.

С разработками саратовских исследователей ознакомились специалисты ведущих российских медицинских институтов и центров: российского научного центра хирургии имени академика Б.В.Петровского (Москва), российского научного центра «Восстановительная травматология и ортопедия» имени А.Г. Илизарова (Курган), научно-исследовательского детского ортопедического института имени Г.И. Турнера (Санкт-Петербург).

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- Саратовский институт травматологии и ортопедии — один из ведущих институтов в стране, который имеет мировой уровень развития и где применяются самые современные технологии в хирургии опорно-двигательного аппарата, в т.ч. суставов и позвоночника. НИИТОН прекрасный организатор подобных конференций, где всегда собирается научная элита. Здесь всегда можно узнать что-то новое, врачи пересматривают свои устоявшиеся или даже «застоявшиеся» принципы. Все это позволяет легче, быстрее и менее травматично лечить пациентов и быстрее возвращать их в строй, — поделился своим мнением о конференции доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением хирургии позвоночника Российского научного центра хирургии имени академика Б.В.Петровского Александр Аганесов.

На конференции многие иногородние участники отмечали, что успех НИИТОН СГМУ им. В.И.Разумовского заключается в ориентации на технологические инновации как постоянный, непрерывный процесс.

Технологические инновации, по мнению заместителя директора НИИТОН СГМУ им. В.И.Разумовского по научной работе, доктора медицинских наук Владимира Ульянова, являются сегодня драйверами развития травматологии и ортопедии. С уверенностью можно сказать, что НИИТОН СГМУ – территория, где данные инновации стали повседневной реальностью.