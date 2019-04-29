Приволжская железная дорога подарила Саратову липы в сквере железнодорожников

В минувшую субботу, 27 апреля, сотрудники Приволжской железной дороги подарили городу 44 саженца пятилетних лип, которые высадили в сквере железнодорожников, на Астраханской улице. Их энтузиазму и желанию озеленить город не могли помешать ни раннее утро выходного дня, ни накрапывающий дождик.

Заместитель начальника ПривЖД Сергей Смертин отметил, что эта акция подытоживает давнюю традицию помощи городу. В начале месяца, 7 апреля, компания отмечала 100-летие со дня проведения первого субботника в истории. Коллектив приводил в порядок не только территории железной дороги, но и городские скверы и парки.

- Мы встретили юбилей не только уборкой и покраской, но и трудовыми достижениями. В этот день на междугородних стыках мы сдали более 11 тыс. вагонов, этот показатель не улучшался целых 44 года, — рассказал он.

Начальник Саратовской дирекции связи Владимир Филимонов рассказал, что это акция не прошла бы без помощи администрации и глав районов.

- Деревья — это легкие нашего города, которые дают кислород. Поэтому высадка молодых деревьев — важная для нас тема. Мы выбрали именно липы, потому что это благородные деревья и не доставят проблем горожанам, как, например, тополя. В прошлом году мы приступили к строительству нашего нового Центра технического управления сетью связи Саратовской дирекции связи ПривЖД, где нам пришлось очистить территорию от старых деревьев. В проекте нового здания также заложено озеленение территории. Поэтому на месте, где мы очистили территорию, появятся еще 28 молодых лип, — объяснил он.

Изначально в сквере железнодорожников планировалось посадить полсотни деревьев, но, к сожалению, общая площадь клумб и аллей этого не позволила. Поэтому та часть саженцев, которая не уместилась, появится чуть позже в городском парке.

Глава Октябрьского района Игорь Молчанов выразил благодарность руководству Приволжской железной дороги за облагороженный сквер, который нравится горожанам, а также за помощь в уборке снега.

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Сотрудники Приволжской железной дороги будут продолжать ухаживать за липами, поливать их, чтобы деревья укрепились и радовали горожан своим цветением.