2019-04-24T17:22:41+03:00
Происшествия

В саратовской клинике ошибочно удалили грудь пациентке

В медучреждении отказались комментировать произошедшее
Ольга Муравлёва
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Фото с аккаунта клиники в соцсетиФото с аккаунта клиники в соцсети
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В ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» корреспонденту «КП-Саратов» отказались комментировать случай, произошедший с пациенткой в 2017 году.

Напомним, из-за ошибочного диагноза 57-летней женщине удалили правую молочную железу. Она пришла с результатами обследования из другого медучреждения, а в Дорожной клинической больнице (тогда клиника называлась так — прим. ред.) не стали уточнять диагноз и проводить собственное обследование, а доверились чужим документам и провели операцию. После эксперт провел гистологическое исследование и установил, что диагноз «рак правой молочной железы» ошибочный.

- Пока ведутся следственные действия, никаких комментариев давать по этому случаю не будем, — отметил «КП-Саратов» представитель клиники.

Сейчас следователи из Ростова-на-Дону Южного СУТ СК РФ возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Во время расследования действиям врачей будет дана оценка.

Напомним, в феврале 2019 в саратовской клинике пластической хирургии TerraSomnia пациентка умерла после липосакции. Женщина 39 лет легла под нож хирурга, а через два умерла, по предварительной версии, от обильной кровопотери.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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