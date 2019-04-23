2019-04-23T12:06:43+03:00
Общество

В Саратовской области открылся юбилейный 14000 магазин «Пятерочки»

Местные жители с первого дня оценили пользу от нового соседа
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В Саратовской области 19 апреля открылся 14000 магазин торговой сети «Пятерочка» в России. Юбилейной стала «Пятерочка» в Энгельсе на Площади Свободы,1.

С самого утра в районе Ярмарки, как называется этот район города, чувствовалось настроение праздника. Не только потому, что после холодных дней в это утро выглянуло яркое солнце и быстро согрело воздух. Громкая веселая музыка, воздушные шары и необычно большое стечение людей в это будничное утро подсказывало всем, кто оказывался рядом – происходит что-то необычное.

Открытие нового магазина сети «Пятерочка» - уже привычное дело для Саратовской области, здесь их уже более двухсот. К примеру, только в Энгельсе до этого дня их было уже 30. Однако новый магазин – необычный. Это юбилейный, 14000 магазин сети на территории России. Это важное событие прокомментировал Геннадий Таран, директор макрорегиона «Юг» торговой сети «Пятерочки». По его словам, открытие юбилейного магазина именно в Саратовской области было далеко не случайным и этот праздник даст толчок еще более успешной работе сети «Пятерочка» в Саратовской области.

- Наш новый магазин в Энгельсе – четвертого формата, площадью 600 кв. метров. В ассортименте около 5500 наименований продукции, большинство позиций - это свежие фрукты и овощи, товары с коротким сроком хранения. Около 26% товаров здесь – от местных производителей, но мы планируем повышать этот показатель. Осенью прошлого года мы открыли под Саратовом распределительный центр, и теперь активно расширяем присутствие продуктов локальных поставщиков на полках «Пятерочки». В первую очередь это хлебобулочные изделия, молочная продукция, колбасы, напитки,— рассказал Геннадий Таран.

Он пояснил, что в каждом регионе компания изучает, какие местные товары наиболее востребованы у населения.

Первый зам начальника управления потребительского рынка министерства экономического развития Саратовской области Валерий Топчев также побывал на праздничном открытии и подчеркнул обоюдную пользу развития сети, как для ее создателей, так и для жителей региона.

- Сегодняшнее событие для области имеет серьезное значение. Торговая сеть «Пятерочка» расширяет свою торговую инфраструктуру, и при этом делает местные товары доступными потребителю.

Геннадий Таран обратил внимание, как много в новом магазине посетителей, как внимательно они изучают ассортимент.

- Магазин у дома – добрый сосед, где каждый местный житель может найти то, что именно ему нужно: широкий выбор качественных продуктов, демократичные цены, удобное расположение, дружелюбный персонал, интересные акции, — заметил он.

До конца года на территории Саратовской области планируется открыть еще более 80 магазинов сети «Пятерочка».

Сами местные жители приняли нового соседа радушно.

Нина, пенсионерка:

Есть товары дешевле, чем в других магазинах и на рынке. Мука, например, сметана. И качество их в «Пятерочке» мне нравятся они. Продавцы вежливые, не везде такие. В розыгрышах призов от магазина не участвую, но может еще и решусь.

Валентина и собачка Гарик:

Прекрасный магазин, очень красиво сделано все. Цены приемлемые, поэтому набрала сразу много, тем более проводят акции и дарят подарки. И карту скидок выдают. Для Гарика сегодня ничего не купила, но мы сюда еще обязательно придем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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