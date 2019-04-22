2019-04-22T14:43:38+03:00
Общество

«Пятерочка» подарила Заводскому району деревья и чистоту

Тридцать cотрудников торговой сети вышли на субботник
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Озеленение территории в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне напротив дома 22\30 на Барнаульской улице в Саратове началась в час дня, 20 апреля.

Работники сети магазинов «Пятерочка» дружно взяли в руки лопаты, грабли, мусорные пакеты и отправились делать родной район лучше и чище. Напомним, что сейчас такие акции по уборке проводятся по всей России.

В это солнечное утро они не только убрали мусор, но и высадили деревья — 20 кустов барбариса и 15 деревьев катальпы. Если первое название удивиться особо не заставит, то растения родом из Японии и Северной Америки заставляют заинтересоваться, как же будет выглядеть эта аллея потом? Оказывается, уже через несколько лет благодаря сотрудникам «Пятерочки» горожане смогут любоваться куполом из ярко-зеленых листьев в виде сердец. А летом на дереве появятся беловато-розовые пышные соцветия с приятным ароматом.

Прийти в выходной день, чтобы привести в порядок свой город, для сотрудников не редкость.

- Мы как жители Саратова считаем, что в городе должно быть красиво и уютно. Поэтому мы и благоустраиваем территорию, договариваемся с администрацией, местными управляющими компаниями, приглашаем принять участие местных жителей. Где-то просто мусор уберем, где-то сажаем деревья. Место вокруг самих магазинов мы держим благоустроенным всегда, но, конечно, хочется, чтобы и вся территория поблизости тоже радовала глаз, — объясняет директор по связям с органами государственной сети макрорегиона «ЮГ» торговой сети «Пятерочка» Алексей Полянский.

В субботнике вместе с “Пятерочкой” принял участие депутат Государственной Думы Евгений Примаков. Он вместе со всеми взял лопату и начал лихо убирать мусор и подготавливать почву к будущим саженцам.

- Раньше такие мероприятия имели идеологическое значение: субботник, день рождения Владимира Ильича Ленина, но это давно утратилось. Сейчас люди выходят, чтобы сделать своими руками что-то для района, в котором они работают и живут, квартала, садика. Меня радует то, что пришли люди, у них есть музыка, инвентарь, все подготовлено, работаешь на свежем воздухе. Приятно сделать что-то хорошее, доброе, чтобы было чище, — рассказал «Комсомолке» Евгений Примаков.

Сотрудники «Пятерочки» провели на воздухе добрые 1,5 часа. За это время они успели перекопать землю, чтобы высадить катальпы ровным рядком возле дороги, а кустарникам найти место в ближайшей клумбе. А еще собрать мусор и ветки в пакеты, которые потом положили в грузовик, присланный для вывоза их на полигон.

Теперь еще один кусочек саратовской земли, пусть небольшой, но такой важный для местных жителей, стал лучше благодаря «Пятерочке».

И как не вспомнить великого немецкого философа Гете, который говорил: Если каждый из нас подметет прямо под своими ногами — чистым станет весь мир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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