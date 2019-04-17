Лидер аграрной науки

Саратовский ГАУ по рейтингу Министерства сельского хозяйства России уже который год входит в пятерку лучших аграрных вузов России. В независимом Национальном рейтинге университетов информационного агентства Интерфакс среди аграрных вузов страны университет занял почетное второе место. Сегодня это мощный инновационный комплекс, формирующий необходимый задел для развития экономики страны. Университет неоднократно признавался победителем конкурса «Лидер года» еженедельника «Аргументы и факты — Саратов» в номинации «Лучшее высшее учебное заведение» .

А начиналось все в 1913 году с открытия Высших сельскохозяйственных курсов, первый набор которых состоял из чуть более ста человек…

Где получить практические навыки?

СГАУ вошел в состав консорциума ведущих российских вузов, в числе которых МГУ, ВШЭ, МИФИ, приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования». Образовательные программы университета имеют международную профессионально-общественную аккредитацию. Поэтому сегодня в аграрном обучаются студенты из 31 страны, в том числе из 23 стран дальнего зарубежья.

В образовательном процессе особое внимание уделяется формированию практических навыков будущих специалистов, для чего широко привлекаются представители производства. Только в прошлом году совместно с ведущими российскими и зарубежными предприятиями оборудованы и открыты 16 учебных классов компаний «Брянсксельмаш», «Петербургский тракторный завод», «Солнечные продукты», «TDM-электрик», «Мировая техника», «John Deere», «Bayer».

В то же время молодежь закрепляет знания и навыки на базе инновационных научно-производственных объектов, а также в 29 учебно-базовых хозяйствах университета.

Не случайно молодых специалистов-аграриев с удовольствием берут на работу на предприятия «Сингента», «Bayer», «Совхоз-Весна», «Волга», «НПГ «Сады Придонья», «Белая долина», «Саратовский молочный комбинат», «Регионэкопродукт», «Генеральские колбасы», «Знак хлеба», «Мясокомбинат «Дубки», «Мировая техника», «Племзавод Трудовой», «Племзавод Мелиоратор», «ЭкоНива АПК Холдинг». Многие выпускники университета сегодня занимают руководящие должности в крупных аграрных предприятиях, становятся главами муниципальных районов.

Как создавалась база?

Университет стал победителем конкурса Правительства Российской Федерации по развитию инновационной инфраструктуры. Среди аграрных вузов такую поддержку получили только три вуза. Саратовский ГАУ - единственный получатель данного гранта в Саратовской области. За период реализации проекта создано или получило развитие более 40 инновационных структурных подразделений университета и малых инновационных предприятий. Для работы в университете приглашены пять зарубежных специалистов из Германии, Швеции, Турции. Зарегистрировано 125 патентов и свидетельств по защите интеллектуальной собственности. Подготовку и повышение квалификации прошли 13 350 специалистов. Учитывая высокий достигнутый потенциал вуза, Фонд содействия инновациям впоследствии поддержал восемь проектов по развитию малого инновационного предпринимательства созданных малых инновационных предприятий.

Уже 20 лет при университете работает ассоциация «Аграрное образование и наука». Сегодня это единственная в России некоммерческая социально ориентированная организация, объединяющая ведущие научные и образовательные организации АПК региона для эффективного взаимодействия науки и производства.

Широкую известность в нашей области получил бренд университета «Корольков сад», основанный на месте сада помещика Королькова в 1926 году. Сегодня здесь в просторных теплицах выращиваются овощные культуры, цветы и саженцы деревьев; проводятся опыты по механизации сельского хозяйства, проходят практику студенты. УПНО «Поволжье» включает в себя экспериментальное поле с посевами селекционных культур.

Фото предоставлено пресс-службой СГАУ

Высоко ценятся у населения нашей области продукты питания, произведенные в университете и продающиеся через сеть собственных магазинов «Агропродукт». Мясная продукция университета удостоена международных наград.

В университетской ветеринарной клинике, оснащенной самым современным оборудованием и операционными блоками, можно проконсультироваться, провести диагностику заболевания, прооперировать больное животное.

Не забывают в вузе и о подготовке детей дошкольного и школьного возраста. Центр молодежного инновационного творчества «Инноватор» признан одним из лучших центров на территории нашей области. Здесь всех желающих познакомят с прототипированием, робототехникой, компьютерным моделированием, цифровыми технологиями.

Чем гордится вуз?

В Госреестре селекционных достижений, допущенных к использованию, зарегистрировано 45 сортов зерновых культур, выведенных учеными СГАУ. Широкую известность у сельхозпроизводителей получили почвообрабатывающие орудия, разработанные профессором В. Бойковым. Характеристики предложенных им плугов превосходят зарубежные аналоги при значительно меньшей стоимости. Большую роль в восстановлении мелиоративного комплекса области играют разработанная учеными университета система управления орошением и уникальная мелиоративная машина «Каскад», собранные из отечественных комплектующих. Реагируя на участившиеся в последнее время вспышки заболеваний сельскохозяйственных животных, ученые университета разработали новые ветеринарно-санитарные правила по борьбе с традиционными и новыми опасными инфекциями.

Университет стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, проводимого агентством «Росмолодежь». Выиграны гранты президента для господдержки молодых российских ученых, а также Российского фонда фундаментальных исследований.

Разработки СГАУ имени Н.И. Вавилова отмечены на крупнейших международных и всероссийских выставках: «Зеленая неделя» (Германия), IFFA (Германия), «Золотая осень» (Москва), «Саратов.Агро», «День поля» и других. В Международном конкурсе качества мясной продукции IFFA (Германия) университет завоевал три золотые медали. На ежегодной Российской выставке «Золотая осень» (Москва) университет традиционно удостаивается рекордного числа медалей.

Справка

За последние пять лет приобретено 84 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 13 тракторов, шесть комбайнов, восемь автомобилей. Ежегодно заключается более 200 хозяйственных договоров с аграрными предприятиями региона.

Кстати

На сортоиспытании находятся новые перспективные сорта: сорго зернового «Метеор», пшеницы яровой твердой «Гусельская», сорго зернового «Триумф», вигны зерновой «Олеся» и других. Введен в эксплуатацию современный зерноочистительный комплекс с зерносушилкой.