Осквернитель памятника «Одноклассники» в Саратове раскаялся и попросил прощения

Студент саратовского вуза в одночасье стал антигероем местных СМИ, устроив фотосессию со скульптурной композицией «Одноклассники».

Молодой человек попозировал на Набережной космонавтов не самым пристойным образом. В частности, одной из самых скандальных сюжетов для фотографии стала имитация орального секса со статуей школьницы.

Фотосессия попала в паблик «Доска позора Саратов», став причиной гневных высказываний со стороны читателей. Большинство сошлись во мнении, что поступок заслуживает порицания. Впрочем, некоторые сочли, что не произошло ничего страшного.

- Страна ханжей и сексуально закомплексованных людей. В действиях этого парня нет даже признаков правонарушений. Он просто дурак и все. То же мне памятник, блин нашли. А если бы он с деревянной рыбиной в Горпарке так сфоткался, тоже бы орали? — поинтересовался комментатор под именем Александр Никишин.

Скрин из группы "Доска позора Саратов"

Вскоре после этого молодой человек одумался и понял, что поступил опрометчиво. Он вышел на связь с журналистами и публично раскаялся.

- Это я тот самый нарушитель закона, который издевался, стебался над памятниками Саратовской области. И хотел бы попросить прощения у всех жителей Саратова и Саратовской области за свое некомпетентное поведение . И ответить за свой поступок перед законом, — заявил юноша, представившийся Никитой.

Кроме того, сообщается, что фотографии не планировалось распространять и сделаны они были исключительно «для себя».

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