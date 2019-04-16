2019-04-16T18:05:41+03:00
Общество

Осквернитель памятника «Одноклассники» в Саратове раскаялся и попросил прощения

Он готов ответить за свой поступок перед законом
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Молодой человек позировал со статуей школьницы, изображая оральный сексМолодой человек позировал со статуей школьницы, изображая оральный секс
Изменить размер текста:

Студент саратовского вуза в одночасье стал антигероем местных СМИ, устроив фотосессию со скульптурной композицией «Одноклассники».

Молодой человек попозировал на Набережной космонавтов не самым пристойным образом. В частности, одной из самых скандальных сюжетов для фотографии стала имитация орального секса со статуей школьницы.

Фотосессия попала в паблик «Доска позора Саратов», став причиной гневных высказываний со стороны читателей. Большинство сошлись во мнении, что поступок заслуживает порицания. Впрочем, некоторые сочли, что не произошло ничего страшного.

- Страна ханжей и сексуально закомплексованных людей. В действиях этого парня нет даже признаков правонарушений. Он просто дурак и все. То же мне памятник, блин нашли. А если бы он с деревянной рыбиной в Горпарке так сфоткался, тоже бы орали? — поинтересовался комментатор под именем Александр Никишин.

Скрин из группы "Доска позора Саратов"

Скрин из группы "Доска позора Саратов"

Вскоре после этого молодой человек одумался и понял, что поступил опрометчиво. Он вышел на связь с журналистами и публично раскаялся.

- Это я тот самый нарушитель закона, который издевался, стебался над памятниками Саратовской области. И хотел бы попросить прощения у всех жителей Саратова и Саратовской области за свое некомпетентное поведение . И ответить за свой поступок перед законом, — заявил юноша, представившийся Никитой.

Кроме того, сообщается, что фотографии не планировалось распространять и сделаны они были исключительно «для себя».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шинчук назвал любимые объекты вандалов в Музее боевой славы Саратова

Посетители почти ежедневно ломают детали вертолета, тракторов и автомобилей

(подробнее)

В Саратове с памятника морякам украли бескозырку

Монумент стоит в парке «Липки»

(подробнее)

Саратовец извинился за неприличную фотоссесию с памятником.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Юрий Поляков, Любовь Моисеева, Александр Гамов: Честное комсомольское!
Так называется 300-страничное собрание интервью автора «ЧП районного масштаба», «Козленка в молоке» и многих других произведений. Все эти беседы почти четверть века публиковались в «Комсомольской правде»
Эксперт рассказал, почему отношение к Сталину в России может улучшаться и дальше
Основатель Фонда политических исследований Роман Могилевский высказал «КП» свои предположения относительно того, почему в России растет число тех, кто положительно относится к вождю народов
Новости 24
В правительстве Саратовской области прокомментировали взрыв в троллейбусе
В ДТП под Саратовом пострадали двое мужчин и погибли две женщины
Панков: Если власть не научится брать ответственность за людей, она тоже будет им не нужна
На Астраханской трамвай сошел с рельсов
Взрыв в саратовском троллейбусе: Госпитализированы две пассажирки
Панков напомнил балаковским чиновникам, что с жителями нельзя разговаривать языком штрафов
Саратовские хозяйки плачут: В область не пустили капусту со свеклой
В Саратове ради фото парень имитировал оральный секс со статуей школьницы
В Хвалынске полиция изъяла алкоголь и табак на 2 млн рублей
Юлия Литневская: Пусть победа в турнире в Самойловском районе станет для юных спортсменов трамплином на спортивный Олимп
Саратовчанка побоялась лишиться «Лады Ларгус» и выплатила кредит
Саратовцев приглашают раскрасить Пасху
Директора сельской школы в Саратовской области будут судить за сбор денег с учителей
Панков: Главной поддержкой для сельчан станет комплексная программа развития сельских территорий