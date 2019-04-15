2019-04-15T14:22:38+03:00
Общество

Как выбрать вуз? Ответы в «КП-Саратов»

Специалисты расскажут о приемной кампании 2019 года
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Особенности приёмной кампании ВУЗов и СУЗов Саратова в 2019 году.

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16 апреля в 12:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится брифинг, посвященный особенностям приемной кампании 2019 года в вузах и сузах Саратовской области.

Наступает активная пора работы ежегодных приемных комиссий в высших и среднеспециальных учебных заведениях. В целях информирования будущих студентов и их родителей о работе приемных комиссий, а так же о том, как можно помочь ребенку в профессиональной ориентации пресс-центр «Комсомольской правды» приглашает специалистов министерства образования, вузов и сузов Саратова на брифинг: «Особенности приемной кампании вузов и сузов Саратова в 2019 году. Роль ранней профориентации в выборе вуза».

Спикеры:

Елена Дмитриева

Начальник отдела развития профессионального образования Управления развития профессионального образования и организационной работы Министерства образования Саратовской области

Варвара Степанова

Региональный координатор МНА WorldSkills в Саратовской области, директор Саратовского архитектурно-строительного колледжа

Евгения Шаронова

заместитель ответственного секретаря приемной комиссии

СГАУ им. Н.И. Вавилова

Ольга Мизякина

заместитель директора ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук

Екатерина Ведяева

декан факультета экономики и менеджмента, кандидат физико-математических наук

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221.

Трансляция будет доступна 16 апреля в 12:00 по ссылке: https://youtu.be/Ou5ueDz00K4

ИСТОЧНИК KP.RU

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