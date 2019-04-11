2019-04-11T16:41:33+03:00
Экономика

Руководитель ПривЖД встретился лицом к лицу с дорожными строителями

Разговор организовал «Союз дорожников и транспортников»
Александр Уриевский
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Встреча Сергея Альмеева с дорожникамиВстреча Сергея Альмеева с дорожникамиФото: Александр Уриевский
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Под эгидой регионального отраслевого объединения работодателей «Союз дорожников и транспортников» прошла встреча строителей-дорожников с руководителем ПривЖД Сергеем Альмеевым. В ней участвовал председатель Союза Николай Семенец и министр транспорта и дорожного строительства Николай Чуриков.

Если обобщать состоявшийся разговор, можно сказать, что не смотря на ожидания жесткого противостояния, диалог получился достаточно конструктивным.

Может быть, потому что дорожники и строители задавали предметные вопросы, на которые Альмеев отвечал также конкретно, а может еще потому, что на встрече были «только свои», реальные предприниматели, перед которыми никому не нужно было играть в политику.

Альмеева засыпали конкретными проблемными вопросами, с которыми сталкиваются руководители дорожных предприятий разного уровня: ремонт ЖД-путей, который не всегда выгоден для ПривЖД в силу небольшой загрузки, смены бригад железнодорожников, для которых дорожникам приходиться гонять тепловозы за много километров, нехватка составителей поездов, замерзание щебенки в пути под ледяным дождем и многие другие. И это не считая главной темы – тарифов на перевозки грузов, которые часто оказываются невыгодны для дорожников, по сравнению с ценами автотранспортных компаний.

Альмеев по всем вопросам записал себе замечания и по многим предложил лично встретиться с конкретными руководителями-дорожниками, чтобы индивидуально найти законные и эффективные решения там, где сама система ставит излишние бюрократические препоны. Личная встреча оказалась максимально полезной для всех сторон.

Сергей Альмеев в ходе ответа на вопросы по конкретным переездам, подъемам и путям рассказал, что в минувшем году ПривЖД установила рекорд по отгрузке. Поэтому очень важно, как скоро будет воплощен в реальность проект Западного обхода саратовского железнодорожного узла. Его строительство позволит сократить число грузовых поездов, проходящих по Саратову.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

В следующем году, по словам Альмеева, заканчиваются проектно-изыскательские работы. Как оказалось, железнодорожников в этом процессе очень сильно затормозило обнаружение шести курганных захоронений по ветке Липовский – Курдюм. Здесь вместо строительства приходится вести археологические исследования.

Говоря о конкуренции железнодорожных и автоперевозок стройматериалов, Альмеев отметил, что в то время, как ПривЖД ограничена многочисленными законодательными барьерами для обеспечения безопасности перевозок, автомобилисты демпингуют и давят дороги общего пользования многотонными грузовиками, и эти самые дороги, в том числе недавно отремонтированные, разрушают.

Отдельно руководитель ПривЖД договорился обсудить вопрос строительства переезда через пути в Татищевском районе. Оказалось, что ранее запланированный вариант, который устраивал и население поселка Светлый и воинскую часть, заменили на тот, что максимально комфортен для военных, а про удобства жителей Татищево забыли.

Сергей Альмеев предложил дорожникам проект удешевления стоимости перевозок стройматериалов, а именно щебня от местных карьеров. Его вариант – чтобы не покупатели щебня, а собственники карьеров отправляли груз, а строители и дорожники покупали его на площадках ПривЖД. Это, по мнению Альмеева, при определенных условиях, может удешевить щебень для дорожников чуть ли не в четыре раза.

Как успешный пример решения подобных проблем, Альмеев напомнил договоренности, достигнутые в рамках первого экономического форума в Саратове. После этого значительно улучшились условия работы для миниэлеваторов, которых открылось в регионе уже несколько штук, а перевозка зерна по ПривЖД в 2018 году возросла с 600 тыс. тонн, до 2,8 млн тонн.

- Мы готовы услышать ваши предложения, давайте вместе их обсуждать, — сказал руководитель ПривЖД Сергей Альмеев собравшимся на встрече строителям и дорожникам и поделился со всеми номером сотового телефона.

Организатору встречи, депутату облдумы и председателю объединения работодателей «Союз дорожников и транспортников» Николаю Семенцу участники разговора заметили, что подобного открытого общения с руководством железной дороги не припомнят.

. Фото: Александр Уриевский

.Фото: Александр Уриевский

ИСТОЧНИК KP.RU

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