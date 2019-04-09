Почему в Саратове снова возникли проблемы с автобусными маршрутами

По результатам конкурса, проведенного администрацией Саратова, более десятка маршрутов в городе остались невостребованными, а еще часть перевозчики обслуживать отказались. По мнению директора ОАО «Пассажиртранс-1» Михаила Любарского, на это есть ряд причин.

- Считаю, что неверно была сформирована стратегия подготовки конкурсной документации. Невостребованные маршруты, это, как правило, низкодоходные или убыточные, но социально значимые. Это, к примеру, отдаленные поселки – Водник, Лесопильный, станция Князевка и другие. Необходимо было такие маршруты объединить в ходе конкурса в лотах с высокодоходными. Тогда перевозчики могли быть заинтересованы в обслуживании таких убыточных маршрутов и экономический баланс был бы соблюден. При этом у тех, кто не желал нести социальную ответственность, а просто хотел снять сливки, у них бы спеси поуменьшилось. Но этого объединения в лотах горадминистрацией сделано не было. Замечу, все сегодняшние проблемные маршруты до нынешнего конкурса работали, и нареканий по ним не было.

Второе. С чем именно столкнулось наше предприятие – требования «Инструкции по заполнению заявки на участие в открытом конкурсе» противоречат требованиям конкурсной комиссии. Пакет документов, свидетельствующий об опыте работы надо было заверить «надлежащим образом» – т.е. «копия верна» с подписью руководителя и печатью, что мы и сделали, по остальным пунктам одни документы требовалось заверять нотариально, другие «надлежащим образом», третьи не требовали заверения. Потом оказалось, что надо было и их заверять нотариально. Видно, что конкурсная документация составлена некорректно, вводя в заблуждение претендентов.

Третье. Некоторые участники и победители нынешнего конкурса перевозчиков - из других городов, например из Кузнецка Пензенской области, Ершова и Хвалынска. Откуда у них подвижной состав для обслуживания миллионного города? Это логичный вопрос даже от обывателя, а не члена конкурсной комиссии, а откуда 500 автобусов в Ершове-то взялись, чтобы обслуживать маршруты в Саратове? Какие документы они представили? У меня большие сомнения, что транспорт там имелся в наличии, - рассказал Любарский.

По его мнению, показателен факт, что даже ряд коммерческих маршрутов победители конкурса не смогли закрыть, хотя и взяли часть автобусов в аренду. Это говорит о том, что в первый день работы по итогам нового конкурса, достаточного количества подвижного состава у победителей как не было, так и нет.

- В администрации города говорят о каком-то переходном периоде. Но его в транспорте нет и быть не может. Он должен работать безостановочно, чтобы не случилось, даже забастовки на транспорте запрещены законом. Это такая отрасль, где не существует никаких переходных периодов, подготовительного времени и еще чего-то подобного. Есть расписание и маршрут. Пассажир не должен интересоваться – а завтра у нас еще переходный период или уже нет, такси вызывать, или как? Даже в случае неисправностей, всегда наготове замены. Вывод – при проверке конкурсной документации наличие подвижного состава у победителей никто в реальности не посмотрел и не оценил, — заявил Михаил Любарский.

Он рассказал, что в последний день перед началом действия новых итогов конкурса в Саратове, на выходных, судорожно пытались собрать машины хоть откуда, лишь бы что-то было. Часть транспорта на маршрутах, которые обслуживала его компания, также был арендован. И этот транспорт, вдруг оказался у новых победителей.

- Вопрос – как они у них оказались, если они были заявлены в наших конкурсных документах? Все ПТС, договора с водителями хранятся у нас в предприятии. И все равно машин не хватило, и не только на те маршруты, об остановке которых говорится официально. Есть такие, которые получили своих владельцев, но и сегодня не работают. К примеру, № 57, о котором заявили, что пойдет с 9 апреля, есть те, кто с 10 апреля запустятся, а есть и такие, старт которых запланирован через неделю или более. К примеру, маршрут №31 вообще не понятно, когда будет работать. А еще есть ряд направлений, на котором ходит только половина транспорта от нормы, — заметил перевозчик.

Михаил Любарский

Михаил Любарский заявил, что уже обращался в управление федеральной антимонопольной службы с предложением обратить внимание на странности условий конкурса перевозчиков в Саратове.

В компании провели расчет – взяли для примера одно молодое, трехлетнее предприятие с новым, взятым в лизинг транспортом, и предприятие со стажем в 20 лет и автобусами возрастом 10 лет. В соответствии с условиями нынешнего конкурса при всех остальных равных условиях победит старое предприятие с рассыпающимися автобусами, где бы оно ни находилось – в Ершове или Перелюбе или в Хвалынске. В ФАС на это ответили, что все в порядке.

- Считаю, что ФАС надо вернуться к этой теме и посмотреть, потому что нет никакого развития предпринимательства в этой сфере, — уверен Любарский.

АО «Пассажиртранс-1» заявлялось на 18 маршрутов, по итогам конкурса в 2019 году получило только десять. При этом от части из них предприятие сразу отказалось. Любарский объяснил, почему так сделал.

Он напомнил, что государственное АО «Пассажиртранс-1» базируется на основе «Межгородтранса», который в минувшем сезоне обслуживал 19 маршрутов.

- У нас был блок социальных, убыточных маршрутов, это в Князевку, Лесопильный, Увек. Когда у нас было 19 маршрутов, то прибыльные маршруты перекрывали доходами убытки от социальных, за счет этого соблюдался экономический баланс предприятия, и мы обеспечивали все свои обязательства. После того, как мы увидели нынешние результаты, оказалось, что все высокодоходные маршруты перешли другим перевозчикам, в том числе представившему недостоверные сведения пензенскому «Дилижансу-2», а мы остались с теми лотами, на которые никто кроме нас не заявился, это как раз убыточные, социально-значимые маршруты. По-простому говоря, все сливки забрали, а что никому не нужно – отдали. Понятно, что для нас это экономический тупик. Мы были вынуждены от некоторых маршрутов отказаться. Например, от автобусов №№36 и 38, — пояснил руководитель АО «Пассажиртранс-1».

После того, как региональная ФАС выявила недостоверные данные в документах пензенского «Дилижанса-2», их результаты аннулировать не стали, как должны были бы сделать по условиям конкурса. Вместо этого городскому управлению транспортных перевозок дали рекомендации пересчитать итоги победителей. В результате компания Любарского все-таки получила несколько доходных маршрутов, такие как № 2Д и № 83.

- Мы приняли решение, что теперь можем себе позволить обслуживать убыточный маршрут №36, на Новый Увек.

Понимаю, что в мэрии сейчас ситуацию пытаются стабилизировать, но этот кризис результат работы, возможно, даже не одного года. Проблема росла как снежный ком, но не со вчерашнего дня.

А вчера, видя ситуацию в городе, мы направили письмо в МКУ «Транспортное управление» Саратова, о том, что там, где есть срывы рейсов, где трудности с подвижным составом или вообще с работой перевозчиков, мы готовы на законных основаниях незамедлительно начать работу. Мы готовы обслуживать, в том числе, социально-значимые маршруты Заводского района при условии соблюдения экономического баланса, — заявил Михаил Любарский.