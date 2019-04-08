Окрываем дачный сезон с ТЦ «Город»

8 марта в торговом центре «Город» состоялось торжественное открытие магазина «Комфорт». На площади в 1 500 кв. м представлен ассортимент более 20 000 товаров.

В магазине можно купить посуду, текстиль, декор и предметы интерьера, бытовую химию, бытовую технику, электро- и хозтовары, товары для автомобилей, сада и огорода, изделия из пластика, сезонные товары для спорта, отдыха и туризма.

Специально к апрельским праздникам в «Комфорте» уже представлена большая пасхальная коллекция — формы для выпечки, посуда, изделия из пластика, все для пасхального декора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/701897" frameborder="0"></iframe> В ТЦ "Город" открылся магазин "Комфорт".

В преддверии дачного сезона уже поступили в продажу товары для дачи, сада и огорода по низким ценам. Например, грунт для цветочных культур всего за 32 рубля, садовые фонари по 49 рублей, трехметровый парник по акции всего за 279 рублей.

Магазин «Комфорт» расположен на первом этаже торгового центра «Город» по адресу: Саратов, Б. Садовая 153/163. График работы — ежедневно с 10:00 до 21:00.

Пенсионерам и новоселам при покупках предоставляются дополнительные скидки.

Подробности акций и новости можно отслеживать в официальной группе ТЦ «Город» или на сайте http://gorod-tc.ru/