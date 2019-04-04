2019-04-04T16:29:42+03:00
Общество

Саратовцам предлагают поговорить о депрессии

В «КП-Саратов» пройдет круглый стол, посвященный Всемирному дню здоровья
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Всемирный день здоровья 2019.

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5 апреля 2019 года в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится заседание круглого стола, посвященное Всемирному Дню Здоровья, который отмечается 7 апреля 2019 года.

Здоровье любого человека всегда стоит в приоритете над другими ценностями. Но не всегда условия жизни, финансовые возможности и место проживания дают возможность его сохранить. Немалую лепту вкладывают в здоровье нации структуры здравоохранения каждого государства.

Исторически появление Всемирного Дня Здоровья обусловлено подорванным здоровьем людей во многих странах, пострадавших от войн, по всему миру. День здоровья начали отмечать с 1950 года.

Прежде всего, день имеет пропагандистский характер, так как призван рассказать о необходимости активного образа жизни, правильного питания, своевременной диагностики и лечения.

- Какие заболевания, могут спровоцировать депрессию?

- Какие заболевания могут стать следствием депрессивного состояния?

- Статистика медучреждений, кабинетов, где ведется прием населения Саратовской области,

- Спорт — это выбор современного успешного человека?

- Известные люди города за здоровый образ жизни,

- Какая работа и какие мероприятия запланированы общественными активистами, администрацией города, медицинскими учреждениями?

- Какие долгосрочные проекты по укреплению здоровья планируются к реализации в рамках национальных проектов «Здоровая нация» и «Демография»?

Эти и другие вопросы обсуждаем с гостями в нашей студии.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221.

Трансляция будет доступна 5 апреля в 12:00 на канале Транслятор.

https://youtu.be/ZkaXjcj1RYo

ИСТОЧНИК KP.RU

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