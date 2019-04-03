2019-04-03T14:33:36+03:00
Общество

В Саратовской области сельчанка привезла мусор к зданию бывшей администрации, чтобы добиться справедливости

Женщину оштрафовали за организацию незаконной свалки [видео]
Екатерина Семенова
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Елену Шубину оштрафовали за организацию свалкиЕлену Шубину оштрафовали за организацию свалки
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Жительницу села Подсосенки Балаковского района Саратовской области оштрафовали за гражданский протест.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, на улице Фабричная всю зиму копилась свалка. Жительница Елена Шубина попыталась привлечь внимание властей, но заработала штраф.

Она рассказала журналистам «Балаковского репортера», что первое время добивалась от администрации Натальинского МО, чтобы они прочистили дорогу для мусоровозов. Однако отчаялась, собрала свой и соседский мусор и отвезла его к зданию бывшей администрации, а теперь учреждения культуры. Жалобу на нее подал глава Натальинского МО Александр Аникеев.

За это ее оштрафовали как организатора незаконной свалки на 5 тыс. рублей — это максимальная сумма по данному нарушению.

На заседании административной комиссии мнения разделились. Глава Балакова Роман Ирисов встал на сторону Елены Шубиной. Он считает, что неправильно наказывать жителей, которые исправно оплачивают услугу, но не могут ею воспользоваться.

- Они дошли до точки кипения. После этого может случиться взрыв, — считает он.

Однако заместитель главы администрации Балакова, председатель административной комиссии Павел Гречухин уверен, что наказание неизбежно и предупредил об этом остальных граждан, которые сбрасывают мусор в неустановленных местах.

Журналисты напомнили, впрочем, что недавно был похожий случай, когда члены «Молодой гвардии» также свезли мусор, который не вывозился. При этом за них тогда вступился депутат Государственной думы Николай Панков.

Елена Шубина сейчас намерена пойти в суд, чтобы обжаловать решение о штрафе.

Жительницу села оштрафовали за гражданскую активность и организацию свалки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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