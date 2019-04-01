2019-04-01T11:09:50+03:00
Общество

В пресс-центре «КП-Саратов» расскажут о «Наурызе — 2019»

Спикерами будут представители министерства внутренней политики и общественных отношений, комитета по туризму, а также представители администрации Ровенского района
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В пресс-центре «КП-Саратов» в 11:00 2 апреля состоится пресс-конференция с участием организаторов традиционного национального праздника «Наурыз — 2019», который пройдет в Ровенском районе. Спикеры мероприятия — представители министерства внутренней политики и общественных отношений, комитета по туризму, а также хозяева праздника этого года — представители администрации Ровенского района.

Об особенностях праздника в этом году, о почетных гостях мероприятия расскажут:

- Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Дмитрий Евгеньевич Конусов

- Председатель комитета по туризму Саратовской области Бородянская Виктория Валериевна

- Глава Ровенского муниципального района Геннадий Николаевич Панфилов

- Заместитель главы Ровенской районной администрации Бэлла Анатольевна Харченко

- Начальник отдела культуры и кино Ровенской районной администрации Ольга Николаевна Рындина

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber или WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

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