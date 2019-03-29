2019-03-29T22:48:53+03:00
Общество

Саратовец отсудил у ресторана компенсацию за половую дискриминацию при приеме на работу

Он просил 50 тысяч рублей, но получил только тысячу
Екатерина Семенова
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Мужчина не смог устроиться на работу в ресторан, потому что он не женщинаМужчина не смог устроиться на работу в ресторан, потому что он не женщинаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Саратовские феминистки пока не успели как-то проявить себя, а борьба за равенство полов пришла оттуда, откуда не ждали. С иском о половой дискриминации выступил... мужчина.

Гражданин Бадиков обратился в Центр занятости населения Волжского и Фрунзенского районов Саратова, чтобы найти работу. Мужчина указал, что хотел бы работать водителем автомобиля и был согласен на зарплату в 20 тыс. рублей.

В Центре занятости сочли, что работа хостес в ресторане — лучшая вакансия. Для справки: хостес — сотрудник заведения, которая встречает гостей, провожает к столикам и вообще создает приятное настроение. Даже Википедия при всей толерантности иллюстрирует статью «хостес» фотографиями полуобнаженных девушек, которые самым милым образом улыбаются посетителям.

Вероятно, ресторану ООО «Брудершафт-Л» вовсе не требовалась столь пикантная сотрудница, но и мужчину на этой должности они также не желали видеть. В итоге господин Бадиков добросовестно побывал у потенциального работодателя, но получил от ворот поворот.

Один из ресторанов ООО "Брудершафт-Л" в Саратове. Фото соцсетей

Один из ресторанов ООО "Брудершафт-Л" в Саратове. Фото соцсетей

Администратор ресторана сообщила, ссылаясь на политику компании, что в качестве кандидата они рассматривают только девушку. В защиту Центра занятости следует сказать, что в вакансии не был указан женский пол в качестве требования.

С официальным отказом Бадиков вернулся в Центр занятости, где ему обещали провести профилактическую беседу с персоналом ресторана. Однако на решение работодателя это не повлияло — мужчину на должность хостес все равно не взяли.

И после этого, 5 октября 2018 года, Бадиков отправился в суд.

Примечательно, что он подавал заявление дважды, но в первый раз его отклонили в связи с неправильным оформлением. Но господин Бадиков оказался упорным. Через несколько дней, 29 октября 2018 года, он снова пришел с иском и на этот раз добился своего.

Через два месяца, после четырех судебных заседаний, 18 декабря 2018 года, Волжский районный суд Саратова признал, что господину Бадикову действительно был нанесен моральный вред.

- Истец подвергся дискриминации в сфере труда по половому признаку, — говорится в решении суда.

Судья решил, что мужчину дискриминировали по половому признаку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судья решил, что мужчину дискриминировали по половому признакуФото: Алексей БУЛАТОВ

Ссылаясь на статью 3 Трудового кодекса судья Ольга Терехова-Сидоркина постановила, что «никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от пола, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника».

Однако сумма морального вреда была существенно снижена. Потребовавший 50 тыс. рублей Бадиков получил только тысячу — именно на столько судья оценила его «нравственные страдания, выраженные в чувстве обиды, правовой незащищенности».

С этим решением Бадиков пошел дальше и уже 25 января 2019 года обжаловал его в областном суде. Вчера, 28 марта, судебная коллегия приняла решение, что решение справедливое и дополнительной компенсации господину Бадикову не положено.

О проблеме гендерного неравенства в России сегодня, 29 марта, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Он посетил офис компании Mail.ru, где провел встречу с руководителями ведущих российских IТ-компаний Mail.ru Group и Yandex. В ходе общения в прямом эфире с пользователями соцсети «ВКонтакте», премьер обозначил, что проблема гендерной дискриминации в РФ стоит более остро, чем в ряде других стран.

Правда, говорил при этом Медведев об ущемлении прав женщин. Он напомнил, что по Конституции дискриминация недопустима и мужчина и женщина имеют равные права, но женщинам зачастую приходится труднее в плане карьерного роста. Но, как оказывается, мужчины также могут быть ущемлены по половому признаку, и им точно также приходится доказывать свое право занимать ту или иную должность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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