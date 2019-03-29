Кладбище промышленных монстров

Тень банкротства нависла над очередным гигантом, заводом «Тролза».

Новость эта всколыхнула саратовских журналистов и общественность в конце февраля — начале марта. Шутка ли. Предприятие, отметившее 50-летие, некогда признавалось лучшим экспортером страны в категории «Автомобильная промышленность», является крупнейшим в России производителем троллейбусов. На заводе трудятся около тысячи человек. Саратовские (вернее — энгельсские) троллейбусы и электробусы работают во всех 86 городах нашего государства, где организовано троллейбусное движение, а также в Аргентине и Кыргызстане. А знаменитые машины семейства «ЗиУ-9» и вовсе стали самой массовой моделью троллейбуса в мире, так как их было выпущено более 42 тысяч штук. И вот на фоне обширного списка достижений на активе правительства области как гром среди ясного неба прозвучало: «Производство приостановлено, восемьсот работников, включая коллективы дочерних предприятий, отправлены в вынужденные отпуска».

"Мегаполис" на улицах Аргентины

Генеральный директор «Тролзы» Иван Котвицкий поспешил заявить, что информация-де не соответствует действительности и, хотя производство на самом деле периодически приостанавливается, ничего серьезного не происходит. Так якобы может случиться на любом предприятии - на 100 процентов не работает ни один завод. Впрочем, спустя короткое время имя Ивана Котвицкого вновь прозвучало в СМИ, но уже в связи с тем, что он был задержан в ходе спецоперации силовиков. Топ-менеджер «Тролзы» подозревается в даче взятки сотруднику налоговой. Причем преступление якобы было совершено еще в далеком 2015-м, но всплыло только сейчас.

Когда начали разбираться в ситуации, выяснилось, что эти неудачи — часть «черной полосы», в которую, складывается впечатление, попало предприятие в последние годы. Об отдельных фактах было известно. Однако до того, как на уровне регионального правительства заявили о приостановке производства, мало кто их складывал в один паззл. Так, в конце прошлого года региональный Росстандарт (отдел в Саратовской области Приволжского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии) временно приостановил реализацию саратовских троллейбусов. Ведомство провело внеплановую проверку предприятия и выявило нарушение ряда требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Попытки оспорить такое решение закончились ничем. Из-за этого простоя, который, кстати, длился девять месяцев, были сорваны отгрузки товара нескольким заказчикам.

Представляете, что означает приостановка производства для такого гиганта, как «Тролза»? Размер ущерба может исчисляться десятками миллионов рублей! Даже крепкое предприятие не сразу оправится от такого удара. А уж пошатнувшееся может и вовсе упасть.

Другая сторона вопроса — репутационные потери. Заказчики предпочитают работать с надежными партнерами. Еще бы, ведь речь идет о десятках и сотнях миллионов рублей (с учетом стоимости одного троллейбуса около 10 млн рублей). Да и троллейбусы поставляются, если речь идет о России, в рамках государственных закупок. Нарушение условий госконтракта по вине поставщика (в данном случае так и есть), во-первых, ведет к наложению штрафа. Во-вторых, это означает включение поставщика в реестр недобросовестных, что серьезно осложняет его дальнейшую работу в системе госзакупок. И проблемы с заказами уже начались, именно эта причина была названа основной для приостановки производства сегодня.

Электробус 2019 года в Ростове-на-Дону

Конечно, мы надеемся, что в итоге все у «Тролзы» будет хорошо и предприятие сможет выжить. Ведь его потерю, без преувеличения, можно назвать чрезвычайным происшествием регионального масштаба - это не только большой объем налоговых поступлений от производства напрямую, но и косвенные доходы. На заводе работают, как упоминалось выше, порядка тысячи человек. С их дохода удерживаются отчисления. На зарплаты они содержат свои семьи, а деньги тратят в основном на территории нашего региона, тем самым поддерживая другие предприятия и учреждения торговли.

Помимо этого, «Тролза» — бренд, известный далеко за пределами нашего региона. И вероятность банкротства этого производителя можно приравнять к потере Саратовского авиационного завода, о которой мы сожалеем по сей день.

Тем интереснее сравнить историю упадка этих предприятий. Как только начались серьезные проблемы у САЗа, профильные чиновники, что называется, «на ушах стояли». На различных уровнях проводились встречи, совещания. Предлагались варианты спасения предприятия. Заводился разговор даже о деприватизации авиационного завода, но реализовать такую задумку не получилось.

«Тролза», складывается такое ощущение, умирает тихо. Конечно, областной минпром отчитался, что держит ситуацию на особом контроле, ведет активную работу по привлечению постоянных заказчиков и загрузке завода работой, следит за тем, чтобы на предприятии выплачивалась зарплата. Но без конкретики эти объяснения выглядят достаточно декларативно. Кажется, что биться за сохранение одного из промышленных столпов региона никто не собирается.

Впрочем, «Тролза» пока еще ведет свою деятельность. А вод ряд не таких заметных, но известных предприятий регион уже потерял. Компания «Бритиш Американ Тобакко» закрыла в Саратове свою табачную фабрику. Руководство Саратовского молочного комбината решило вывести производство из нашего региона. Процедуру банкротства проходит «Волгомост». Заявили о своей несостоятельности несколько предприятий холдинга «Солнечные продукты», в их число вошли Жировой комбинат и Аткарский маслоэкстракционный завод. Можно перечислить многие менее крупные компании.

Обширный список предприятий, которые исчезли, находятся в стадии банкротства или испытывают серьезные трудности, свидетельствует о том, что проблема выживаемости актуальна не для отдельных заводов, а для отрасли в целом. В таком случае выводить сферу из непростой ситуации, в которой она оказалась, должно профильное министерство. Но соответствующих усилий пока не видно. Хотя в целом правительство области проблему, по всей видимости, признает. В середине февраля текущего года была создана комиссия по мониторингу и рассмотрению кризисных ситуаций в финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов региона. В число ее задач включены рассмотрение причин ухудшения финансово-экономической деятельности предприятий губернии, а также разработка рекомендаций по стабилизации их финансово-экономического положения.

За время работы комиссии ее члены обсудили ситуацию на нескольких предприятиях, в числе которых АО «АП Завод резервуарных металлоконструкций», АО «Тролза» и АО «Саратовский радиоприборный завод». Завод РМК оказался под угрозой закрытия, несмотря на свой уникальный статус и востребованность выпускаемой продукции. Но на такое ликвидное производство нашелся потенциальный инвестор, который может реорганизовать, но сохранить предприятие. В аналогичной ситуации оказался и радиоприборный завод, предприятие пытаются спасти. Что касается «Тролзы», то поднимался вопрос только о нехватке оборотных средств, поэтому единственное предложение - помочь заводу с получением кредита в банке. На сегодняшний день это решение могло потерять свою актуальность.

По всей видимости, у профильных структур правительства появилось понимание необходимости индивидуального рассмотрения ситуации на каждом проблемном предприятии и поиска пути для преодоления кризиса. Но только может статься, что чиновники уже опоздали с началом работы в таком формате. К тому же сегодня не осталось времени на раскачку. А у новой структуры активно включиться в работу, судя по всему, не получается.

КСТАТИ

Что уж говорить о промышленности, когда даже в торговле, считающейся бессмертной, не все хорошо. Закрылись в городе десятки магазинов «Семейный», намерена свернуться строительная «Касторама» (правда, здесь причина во всей сети, которая больше не будет представлена в России), уходит из города спортивный «Декатлон».