Стена многоэтажки в Саратове рухнула в тот момент, когда семья отмечала день рождения хозяйки

Жительница дома на проспекте 50 лет Октября Ольга Харченко рассказала "КП-Саратов", что сегодня, 30 марта, она отмечает день рождения. Обрушения стены и крыши дома произошло в тот момент, когда они готовились отмечать праздник в семейном кругу.

Взрослые вместе с двумя малолетними детьми готовили и накрывали на стол.

- Вдруг что-то загремело дом задрожал. В окно мы увидели летящие камни. Подумали, что взрыв. Когда выбежали из дома, увидели соседку. У нее падающими досками выбило стекла на балконе, — рассказала Ольга корреспонденту «КП-Саратов».

На чердаке над квартирой Харченко, которая находится на верхнем, четвертом этаже дома, сорвало трубу отопления и вода залила квартиру. Супруг Александр полез на чердак, пытаясьт перекрыть стояк, вызвал слесарей.

Ольга тем временем отправила детей к бабушке, а сама с мужем Александром осталась ждать спасателей. Прямо с букетом роз, который ей подарили на день рождения и который не захотела оставлять в квартире.

Обрушение стены дома произошло около 12.00 по местному времениФото: Екатерина Семенова

Ее супруг заметил корреспонденту «КП-Саратов», что недавний ремонт крыши сделали неправильно, и течи привели к тому, что часть кирпичной кладки под крышей просто вывалилась на улицу.

Прибывший мэр Михаил Исаев выслушал жалобы жильцов и пообещал всех обеспечить местами для проживания.

Местные жители заявили мэру, что в доме постоянно стояла вода в подвале, в квартире №36 до сих пор течет крыша.

Чудом в этот момент на тротуаре не было пешеходовФото: Екатерина Семенова

Согласно данным портала МинЖКХ, управляет домом УК "Надежда". Однако, как выяснилось, компания недавно сменилась, теперь за дом отвечает "ВКС Центр", однако жильцы разрушенных квартир "благодарят" директора "Надежды".

В результате ЧП по счастливой случайности никто не пострадал.