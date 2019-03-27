Начальник областной службы спасения расскажет саратовцам о паводке

28 марта 2019 года в 12:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится брифинг начальника ОГУ «Служба спасения Саратовской области» Юрия Сергеевича Юрина.

В связи с повышением температуры воздуха на территории области за последний месяц толщина льда резко уменьшилась, и возросла опасность провалиться при выходе на тонкий лед.

Сложная паводковая обстановка в 2019 году может сложиться во многих населенных пунктах Саратовской области.

Службой спасения проводятся превентивные ледовзрывные работы по устройству каналов (майн) на малых реках Саратовской области в местах вероятного образования ледяных заторов в период весеннего паводка.

О предосторожностях в период паводка и о подробностях мероприятий службы спасения в этот период расскажет её руководитель.

Свои вопросы и комментарии вы можно присылать уже сейчас на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221.

Трансляция будет доступна по ссылке 28 марта 2019 года в 12:00 на канале Транслятор в YouTube.