В Саратове состоится мировая премьера цирка на Цветном бульваре

27 апреля ЛДС «Кристалл» перевоплотиться в легендарный цирк на Цветном бульваре. Впервые на арене «Кристалла» выступит прославленная на весь мир ледовая труппа Московского цирка Юрия Никулина.

Легендарный Цирк на льду Московского цирка Юрия Никулина на Цветном Бульваре показал свои шоу на всех континентах, артисты выступали на самых престижных площадках мира, с ошеломительным успехом и при полных аншлагах гастроли проходили в Арабских Эмиратах, Швейцарии, Бельгии, Австрии, Германии, Нидерландах, Израиле, Италии, Китае, Японии, США, Франции, ЮАР, всего более 25 стран и везде артистам аплодировали стоя, а в некоторых выступали не один раз. В основном коллектив находится на зарубежных гастролях, и не так часто получается выезжать на гастроли по России, так, например, уже несколько лет с декабря по январь «Цирк на льду» отправляется в рождественский тур по Франции, не исключением стал и этот год.

Фигурное катание, как вид спорта, всегда был популярен в нашей стране, наши фигуристы являлись и являются лидерами мирового фигурного катания, поэтому, не удивительно, что в 1962 году у одного из лучших советских цирковых режиссёров Арнольда Григорьевича Арнольда возникла идея создать ледовый цирк, который бы сочетал в себе блестящую технику фигурного катания, его величество трюк и актёрское мастерство артистов цирка. Два года ушло на репетиции, на которых 47 артистов, постановщики, художники и техническая группа цирка на Цветном бульваре нащупывали законы зарождающегося направления. 19 октября 1964 года премьера состоялась. Первая зарубежная гастроль прошла уже в 1965 году в Королевском цирке Брюсселя и также имела громадный успех. Это обеспечило всемирную известность цирку на льду, который с тех пор прочно закрепился в авангарде ледовых и цирковых шоу.

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Сегодня цирк на льду это не просто цирк, это цирковое шоу, которое сочетает в себе инновационные технологии, дизайнерские костюмы, которых во время шоу используется более 130, они являются полноправными участниками, каждый костюм пошит индивидуально под артиста и рассчитан на смену за три минуты, некоторые из них просто ослепительны. Стоит отметить, что вся программа в отношении визуализации создана и исполнена безукоризненно — настоящее шоу, с декорациями, световым, звуковым оформлением, спецэффектами, захватывающими трюками, которые исполняются только на коньках! Ни в одном цирке мира подобного зрелища не существует.

Московский цирк на льду находится в постоянном движении и развитие, времена меняются, меняется и основная программа. «Цирк на льду. Новая версия» 2010, «Extravaganza» 2014, «Sensation» 2016, «Children of antarctica» 2017, «Ice extravaganza» 2019: это эволюция основной программы, в которой за эти годы изменилось многое, но сохранилась структура и суть. Это шоу является наиболее полным собранием номеров.

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Цирк на льду с Цветного Бульвара — это цирк нового поколения, это современное европейское явление, синтез театра, цирка и современного шоу, созданное веяниями нового времени и с учётом требований современного зрителя, где одинаково интересно публике любого возраста, ваше представление о цирке уже не будет таким как прежде. Можно смело сказать, что гастроли Цирка на льду войдут в топ лучших и самых ярких культурных событий Саратова 2019 года, приходите и убедитесь в этом.

Спешите, только два шоу. Количество мест ограничено.

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Информационная справка:

Дата гастролей: 27 апреля 2019г.

Начало: 13.00; 17.00.

Место проведения: ЛДС «Кристалл» (г. Саратов, ул. Чернышевского, 63)

Стоимость билетов: от 500 до 1 500 рублей, в зависимости от сектора, ряда и места.

Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом

Билеты можно приобрести:

Электронные на сайте: circus-ice.ru

Касса СК «Кристалл», ежедневно с 12.00 до 20.00, справки: (8452) 24-93-98

Групповые заявки: 8-800-4444-056

Без возрастных ограничений.