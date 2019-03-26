Саратов снова заметет

В последнюю неделю месяца, с 26 по 31 марта, саратовцев вновь ожидает непогода.

Как рассказала «КП-Саратов» заместитель главы регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло, ожидается облачная погода и осадки в виде снега, в том числе с моросью.

Больше всего горожанам придется утепляться 27-28 числа, поскольку город накроет обильными продолжительными снегопадами. Причиной такой погоды стал атмосферный фронт, который неторопливо движется вдоль Волги.

Горожане продолжают гулять даже в непогодуФото: Екатерина Семенова

К счастью, снежный плен и десятибалльные пробки не придут в город снова. Синоптики обещают, что последствия осадков растают так же быстро, как в начале этой недели.

Белое безмолвиеФото: Ольга Муравлёва

Последний день месяца встретит горожан переменной облачностью. Прогнозируется рост атмосферного давления и изменение воздушных потоков на южную четверть.

То есть к апрелю произойдет устойчивый переход среднесуточных температур к нулю, а значит — на улице станет гораздо теплее.

Такая же картина ожидает жителей Саратовской области.

С 26 по 30 марта будет преобладать облачная погода. Прохождение атмосферных фронтов принесет ежедневные осадки не только в виде снега, но и морось.

Ветер поменяет свое направление с юго-западного на восточное и северо-восточное.

В конце месяца Саратов ожидает потеплениеФото: Екатерина Семенова

Характер погоды — оттепельный. Ночью температура будет близка к нулю, а днем в большинстве районов области достигнет +5 градусов, в южной части региона столбик термометра поднимется до +8 и +9 градусов.